Sternenhimmel Im Januar kommt die Sonne der Erde am nächsten Nur wenige Sternschnuppen huschen im Januar über den Himmel. Doch es sind einige schöne und helle Wintersternbilder zu beobachten.

Sonne

Sonnenaufgang:

1. Januar: 8.17 Uhr

31. Januar: 7.58 Uhr

Sonnenuntergang:

1. Januar: 16.36 Uhr

31. Januar: 17.16 Uhr

Am Dienstag, 4. Januar, kommt die Erde der Sonne am nächsten. Sie ist dann 147'105'000 Kilometer von der Sonne entfernt. Im Sommer ist sie 152'098'000 Kilometer von der Sonne entfernt.

Mond

Vollmond: Samstag, 7. Januar, im Sternbild Zwillinge

Neumond: Samstag, 21. Januar, im Sternbild Schütze

Planeten

Merkur: Er kann in den letzten Januartagen kurz vor Sonnenaufgang im Osten horizontnah beobachtet werden.

Venus: Sie eröffnet am frühen Abend das neue Jahr. Wenn sie am Westhimmel kurz nach Sonnenuntergang sichtbar wird, geht sie kurz danach wieder unter. Sie wird erst im Frühling zum Abendstern.

Mars: Der Rote Planet ist während der ganzen Nacht sichtbar.

Jupiter: Am Abendhimmel kann er im Westen gesehen werden.

Saturn: Der Ringplanet geht schon kurz nach 19 Uhr unter.

Sterne und Milchstrasse

Die schönsten und hellsten Wintersternbilder befinden sich gerade im Nord-Süd-Meridian. Wenn man die hellsten Sterne von sechs Sternbildern kombiniert, gibt es ein Sechseck, das für die Orientierung geeignet ist. Die sechs hellsten Sterne sind: Rigel im Orion, Sirius im Grossen Hund, Prokyon im Kleinen Hund, Pollux in den Zwillingen, Capella im Fuhrmann und Aldebaran im Stier.

Der Mars leuchtet rötlich zwischen den Sternen Capella und Aldebaran. Westlich des Mars befindet sich das Sternensieb «Plejaden», dann folgen die beiden nicht gut sichtbaren Sternbilder Widder und Dreieck. Weiter westlich folgt das ausgedehnte Sternbild Fische und in Horizontnähe der Walfisch. Zwischen den Fischen und dem Walfisch leuchtet der Jupiter.

Vom Stern Rigel im Orion aus erstreckt sich in Richtung Walfisch das lange Sternbild «Fluss Eridanus». Der Fluss endet erst am Südhimmel. Das Sternbild Walfisch galt früher als Meeresungeheuer. Seefahrer fürchteten sich damals vor solchen Monstern, die ihnen auf ihren Fahrten oft begegneten. Die Fantasie der Seefahrer liess zum Beispiel Riesenkraken noch viel grösser erscheinen, als sie sind.

Hoch im Nordwesten, in der Nähe des Polarsterns, sehen wir ein W-förmiges Sternbild. Es ist die Cassiopeia. Zwischen Cassiopeia und Fuhrmann steht das sternenreiche Sternbild Perseus. Im rechten Teil des Perseus, bereits in Richtung Sternbild Andromeda, gibt es einen Stern Algol, der früher als Teufelsstern bezeichnet wurde. Er erscheint drei Tage hell und verschwindet im Rhythmus von knapp drei Tagen wieder, und das seit Jahrtausenden. Es handelt sich um einen bedeckungsveränderlichen Stern. Er hat einen dunklen Begleiter, der ihn umkreist.

Auch Kometen galten früher als Unglücksbringer. Sie sind es nur dann, wenn sie auf die Erde prallen. Früher gab es noch kein Wissen über die vielen Himmelserscheinungen, die heute schon in der Grundschule behandelt und erklärt werden.

Sternschnuppen und Meteorströme

Nur wenige Sternschnuppen huschen im Januar über den Himmel. Die beste Zeit, sie zu beobachten, ist im Januar um 3 Uhr morgens. Das helle Mondlicht kann einige Sternschnuppen in den ersten beiden Januarwochen überstrahlen. Sternschnuppen scheinen auch aus einer ehemaligen Kometenbahn zu kommen.

Ist die Erde ein Glücksfall für Leben im Universum?

In den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts starteten die Amerikaner das Seti-Programm (Search for extraterrestrial intelligence), ein Suchprogramm, um nach Lebenszeichen im All zu fahnden. Man ging damals auch davon aus, dass intelligentes Leben auf einer bestimmten Wellenlänge kommunizieren würde, sofern es kommunizieren könnte. Man suchte während Jahrzehnten nach solchen Radiosignalen. Das Seti-Programm wurde 2011 eingestellt, einmal aus finanziellen Gründen, dann auch, weil man von 1960 bis 2011 kein Signal registriert hatte, das auf ausserirdisches Leben hätte schliessen können.

Seit 2014 sucht das Alma-Projekt in der Atacama-Wüste in Chile mit 66 Radioteleskopen auf 5000 m Höhe das Weltall nach Radiosignalen ab. Die Suche nach Lebenszeichen ist bei der Alma-Anlage nicht das Hauptziel. Die Forschung mit den Alma-Teleskopen untersucht Moleküle in Staubwolken in verschiedenen Regionen des Universums. Vor allem will man Genaueres über die Entstehung von Planeten und Sternen in Gaswolken erfahren.

Nun hat der Bau eines noch viel grösseren Radioteleskops begonnen. Es sind keine Teleskopschüsseln mehr, sondern Antennen. Etwa 560 km nördlich von Perth (Australien) werden in der Wüste mehr als 130'000 Radioantennen errichtet und über 100'000 in Südafrika. Es ist ein Projekt der Europäischen Südsternwarte und wird unter der Bezeichnung SKA (Square Kilometer Array) ausgeführt. 2023 wird es, wenn alles klappt, schon 50-mal empfindlicher sein als alle Radioteleskope der Welt. Es wird den Astronomen erlauben, Neues über die dunkle Materie und über die dunkle Energie zu erfahren.

Je mehr man ins Universum eindringen kann, desto grösser und komplexer werden die Apparaturen. Schliesslich sind bis heute nur rund 5 Prozent des Universums bekannt, nämlich die Materie. Woraus die dunkle Materie besteht, welche das Leben auf der Erde möglich macht, oder was die dunkle Energie ist, welche das Universum grösser werden lässt, das weiss man noch nicht. Man erwartet auch, dass mit so empfindlichen Apparaturen und Antennen Planeten entdeckt werden, welche Leben bergen. Es ist einer der grössten Wünsche der Wissenschafter: Zu erfahren, ob es ausser der Erde noch andere Planeten gibt, welche mit Leben erfüllt sind. Was braucht es wohl noch, bis wir darüber eine klare Antwort erhalten?