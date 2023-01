Sternenhimmel Die Wintersternbilder lassen sich im Februar gut beobachten Im Februar ziehen am wenigsten Sternschnuppen über den Himmel. Dafür sind einige Sternbilder schon mit dem Fernglas gut zu sehen.

Sonne

Aufgang:

1. Februar, 7.56 Uhr

28. Februar, 7.13 Uhr

Untergang:

1. Februar, 17.18 Uhr

28. Februar, 18.02 Uhr

Mond

Vollmond: Sonntag, 5. Februar, im Sternbild Krebs

Neumond: Montag, 20. Februar, im Sternbild Wassermann

Planeten

Merkur: Er ist nicht zu beobachten.

Venus: Am frühen Abend ist sie tief im Westen noch kurz zu sehen. Sie geht zwischen 20 und 21 Uhr unter.

Mars: Er ist zwischen den Sternbildern Fuhrmann und Stier gut zu beobachten, obschon seine Helligkeit im Februar abnimmt.

Jupiter: Er kann in den frühen Abendstunden bis circa 21 Uhr im Westen beobachtet werden.

Saturn: Er hält sich ganz in der Nähe der Sonne am Taghimmel auf und kann nicht beobachtet werden.

Sterne und Milchstrasse

Noch sind die Wintersternbilder Orion, Zwillinge, Stier, Fuhrmann und Perseus prächtige Beobachtungsobjekte, auch wenn sie bereits in südwestlicher Richtung liegen. In der Meridianregion leuchtet der helle Stern Sirius im Sternbild Grosser Hund. Nördlich von Sirius liegt das Sternbild Einhorn. Dieses Sternbild gehört nicht zu den Sternbildern der Antike. Es wurde 1624 im Sternatlas von damals zum ersten Mal erwähnt. Weil es mitten in der Milchstrasse liegt, enthält es eine ganze Reihe interessanter Objekte für die Astronomen. Das Sternbild besteht nur aus schwach leuchtenden Sternen.

Nördlich des Einhorns finden wir das Sternbild Krebs, das bei klaren Sichtverhältnissen gut zu sehen ist. In der Mitte des Krebses befindet sich der offene Sternhaufen Krippe (Praesepe). Er ist ein schönes Objekt für den Feldstecher und für das Fernrohr. Im Fernglas sind etwa 20 Sterne, im Fernrohr über 100 Sterne zu entdecken. Östlich des Krebses sehen wir bereits das Frühlingssternbild Löwe. Hoch im Norden steht der Polarstern, der uns noch einige Jahrhunderte die Nordrichtung anzeigen wird. In Zukunft wird der immer mehr östlich driftende Polarstern andern Sternen Platz für die Anzeige des Nordens machen. In 12'000 Jahren wird der Stern Wega ziemlich genau im Norden liegen. Östlich des Polarsterns liegt der Grosse Bär.

Im Fünfeck des Sternbildes Fuhrmann kann man im Fernglas drei kleine Nebel sehen. Im Fernrohr entpuppen sich die Nebel als offene Sternhaufen. Sie sind mit drei Pfeilen auf der Sternkarte angegeben. M35 ist ein prächtiger Sternhaufen, der jetzt für die Beobachtung durch das Fernrohr besonders günstig ist, weil er in der Meridiangegend liegt. Die Plejaden sind bereits im Westen, aber noch gut sichtbar. Das liegende «V» südwestlich des Fuhrmanns mit dem rötlichen Riesenstern Aldebaran ist ebenfalls ein hübsches Objekt. Ein weiterer rötlicher Stern ist Beteigeuze im Sternbild Orion. Rötliche Sterne weisen darauf hin, dass sie bereits älter sind. Sie haben sich in der Regel bereits aufgebläht und erscheinen rötlich, weil die Temperaturen auf den Oberflächen nicht mehr so hoch sind wie bei hellen Sternen.

Sternschnuppen

Der Februar ist, was die Häufigkeit von Sternschnuppen betrifft, der langweiligste Monat des Jahres. Nur wenige Sternschnuppen ziehen über den Himmel. Die Erdbahn führt an einer relativ staub- und gesteinsfreien Region vorbei. Zudem fliegen die Sternschnuppen mehrheitlich aus dem Sternbild Jungfrau heraus, einem horizontnahen Sternbild.

Das Vera-Rubin-Teleskop

In Chile wird seit 2011 ein neues Teleskop auf fast 2700 m Höhe gebaut. Es wird mit allerneuster Technologie ausgerüstet. Ein Golfball auf dem Mond würde mit diesem Teleskop erfassbar sein. Im Oktober 2023 wird das Teleskop in Betrieb genommen. Zu Ehren der Amerikanerin Vera Rubin wird das Teleskop Vera-Rubin-Teleskop heissen. Sie entdeckte im letzten Jahrhundert die dunkle Materie in Galaxien. Diese bewirkt, dass Sterne, welche in äusseren Bereichen einer Galaxie um das Zentrum kreisen, gleich schnell unterwegs sind wie die inneren Sterne. Eine ähnliche Beobachtung hatte der schweizerische Physiker Fritz Zwicky in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts am Virgo-Galaxienhaufen gemacht. Nur eine dunkle Materie konnte diesen Galaxienhaufen zusammenhalten. Es gibt also Kräfte im All, welche normalen physikalischen Gesetzen nicht unterworfen sind, oder doch? Man sieht sie nicht, deshalb die Bezeichnung dunkle Materie.

Was wird vom neuen Teleskop erwartet? Es sollen 10 Milliarden Sterne und Planeten und 10 Milliarden Galaxien erfasst werden. Es gibt allerdings Zweifel an der Durchführbarkeit, weil immer mehr Satelliten über den Himmel schwirren. Es gibt Satellitenketten, die den Sternenhimmel überziehen und die normale Arbeit der Astronomen an ihren Teleskopen behindern. Satellitenketten kann man heute schon beobachten. Zurzeit befinden sich etwa 13'000 Satelliten im All. Es sollen bis Ende dieses Jahrhunderts über 100'000 über den Himmel ziehen. Wenn es keine internationalen Beschränkungen geben wird, um die Anzahl von Satelliten zu beschränken, dürfte es den Astronomen nicht mehr möglich sein, von der Erde aus Forschung zu betreiben. Dann werden auch Sternbeobachter kaum mehr zwischen Sternen und Satelliten unterscheiden können, weil Letztere mit ihren Sonnensegeln oft heller leuchten als Sterne.