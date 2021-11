Sternenhimmel Der Orion gilt als das schönste Sternbild am ganzen Himmel Der astronomische Winter beginnt am 21. Dezember. Die Sonne durchquert den tiefsten Punkt auf ihrer Bahn. Nun wird sie täglich wieder etwas höher steigen bis zum 21. Juni des folgenden Jahres.

Sonnenaufgang:

1. Dezember: 07.54 Uhr

21. Dezember: 08.14 Uhr

31. Dezember: 08.16 Uhr

Sonnenuntergang:

1. Dezember: 16.26 Uhr

21. Dezember: 16.27 Uhr

31. Dezember: 16.35 Uhr

Neumond: Samstag, 4. Dezember, im Sternbild Skorpion

Vollmond: Sonntag, 19. Dezember, im Sternbild Stier

Merkur: Er kann im Dezember nicht beobachtet werden.

Venus: Sie ist Anfang Dezember noch sehr hell und wird am Ende des Monats wesentlich schwächer leuchten. Sie geht schon in den frühen Abendstunden unter.

Mars: Er hält sich im Sternbild Waage auf und kann nicht beobachtet werden.

Jupiter: Er befindet sich am östlichen Ende des Sternbildes Steinbock und kann in den frühen Abendstunden noch beobachtet werden.

Saturn: Weil es am Abend rasch dunkel wird, kann der Saturn im Sternbild Steinbock noch bis ca. 20 Uhr beobachtet werden. Kurz danach geht er unter.

Ein periodischer Sternschnuppenstrom kommt aus dem Sternbild Zwillinge. Es ist gut möglich, dass bis Mitte Dezember bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde über den Himmel fliegen bzw. verglühen. Ab Mitte Dezember erscheint aus dem Sternbild Kleiner Wagen (= Kleiner Bär) ein weiterer Sternschnuppenstrom, allerdings mit viel weniger Sternschnuppen pro Stunde.

Vom Osten her folgen die prächtigen Wintersternbilder mit hell leuchtenden Sternen. Der Orion mit den markanten vier hellen Sternen und den drei Sternen in der Mitte des Sternbildes gilt als das schönste Sternbild am ganzen Himmel. Nördlich über dem Orion folgt das Sternbild Stier und noch weiter nördlich das Sternbild Fuhrmann, es sieht aus wie ein grosses Fünfeck.

Weiter östlich sehen wir das Sternbild Zwillinge mit den Sternen Castor und Pollux. Südöstlich des Orion leuchtet ein Stern besonders hell: der Sirius, der hellste Stern am ganzen Himmel. Er ist nur 8,6 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Sirius ist der Hauptstern des Sternbildes Grosser Hund. Man kann mit den Wintersternbildern ein grosses Sechseck bilden. Es ist auf der Sternkarte mit roten Linien angegeben und verbindet die sechs hellsten Sterne der dazugehörigen Sternbilder. Bis Mitte März werden wir diese Wintersternbilder sehen. Dann verschwinden sie allmählich im westlichen Dunst.

Die Sternbilder Walfisch, Fische, Pegasus und weitere sind nur noch an klaren Abenden im Westen erkennbar. Zwei weitere, auffällige Sternbilder am Dezemberhimmel sind auch Perseus und Cassiopeia, das Himmels-W. In früheren Zeiten richteten sich Bauern nach Sternbildern, um die günstigsten Zeiten für die Aussaat oder für die Ernten zu erfahren. Der Sternenhimmel war damals bei allen Völkern in mittleren Breitengraden, am Süd- wie am Nordhimmel, ein willkommener Kalender. Ein rötlicher Stern fällt auf, der nordwestlich über dem Orion steht. Es ist der Stern Aldebaran. An ihn grenzen einige Sterne, die ein «V» bilden. Sie werden Hyaden genannt. Hyein, griechisch «regnen lassen», führte zum Namen «Regengestirn».

Unweit der Hyaden steht unübersehbar ein «Sternensieb». Es sind die Plejaden. In der griechischen Mythologie waren es die sieben Nymphen, Töchter des Titanen Atlas. Von blossem Auge kann man in klaren Nächten sieben Sterne in diesem «Sternensieb» sehen. Sie wurden früher als Kalender benützt: Eine Bauernregel besagt: Wenn die Plejaden in der Abendröte stehen, dann muss der Ochs in die Furche, das heisst, der Boden muss gepflügt werden. Im März stehen die Plejaden wirklich in der Abendröte im Westen. Eine andere Bauernregel: Wenn das Sternensieb nicht in der Abendröte steht, soll man das Pferd nicht auf die Weide lassen. Das ist die Zeit von Oktober bis Ende Februar.

1999 entdeckten Metallsucher im Mittelgebirge in Sachsen neben Schwertern und Schmuckstücken auch eine bronzene Scheibe, Durchmesser 33 cm. Untersuchungen ergaben, dass es Fundstücke aus der Bronzezeit sind. Auf der Scheibe befinden sich 29 echte goldene Knöpfe, eine goldene Sonne und ein sichelförmiger, goldener Mond. Am Rand der Scheibe sind zwei barkenförmige, goldene Figuren angebracht. Die Plejaden wurden zwischen der Sonne und dem Mond mit sieben Knöpfen dargestellt.

Was man heute sicher weiss: Auf der Scheibe ist nicht irgendein Kalender abgebildet, sondern ein astronomisches Ereignis. Zuerst meinte man, dass die Scheibe doch kalendarisch benützt worden sei, weil die Plejaden nur während einiger Monate am Himmel zu sehen sind. Im hohen Norden aber sind sie während des ganzen Jahres sichtbar. Also fragte man sich, was die Bronzezeitalter-Menschen wohl bewegt haben mochte, eine so prächtige Scheibe zu gestalten.

Die Scheibe wechselte nach ihrer Entdeckung mehrmals den Besitzer, bis sie zuletzt im Landesmuseum in Halle landete. Weil Bodenfunde nicht in Privatbesitz gelangen dürfen, sondern dem Staat übergeben werden müssen, kam es zu sehr unerfreulichen Vorkommnissen, bis die Scheibe endlich in ein Museum kam.

Was veranlasste einen Goldschmied damals, eine solche Scheibe zu gestalten? Am 16. April 1699 v. Chr., also in der Bronzezeit, ereignete sich eine fast totale Sonnenfinsternis, die im hohen Norden bereits am Morgen stattfand. Sonnenfinsternisse lösten bei allen Völkern damals grosse Ängste aus, weil man die Verdunkelungen der Sonne nicht erklären konnte.

Für 100 Millionen Euro versichert

Bei den Chinesen war es jeweils der Himmelsdrache, der die Sonne verschlingen wollte. Die Sonnenfinsternis von 1699 v. Chr. war zudem eine seltene, weil sie genau im Goldenen Tor stattfand, das ist der Ort, an dem die Sonne zwischen den Hyaden und Plejaden vorbeizieht.

Nur selten ereignet sich an diesem Ort eine Sonnenfinsternis. Der damalige Herrscher liess offenbar von einem Goldschmied dieses Ereignis für die Nachwelt anfertigen. Die Scheibe von Nebra, wie sie genannt wird, wurde für 100 Millionen Euro versichert! Allein dies zeigt schon den Wert dieser Scheibe mit der vermutlich astronomischen Botschaft einer Sonnenfinsternis.