Sternenhimmel Andromeda, Jupiter und Saturn: Der Oktoberhimmel zeigt viel Interessantes Wer gerne in den klaren Nachthimmel schaut, dem bietet sich im Oktober einiges. Zu sehen sind die Andromeda-Galaxie, mehrere Planeten und auch ein Sternhaufen.

Sonnenaufgang:

1. Oktober: 07.27 Uhr MOSZ

31. Oktober: 07.09 Uhr MOZ

Sonnenuntergang:

1. Oktober: 18.56 Uhr MOSZ

31. Oktober: 17.02 Uhr MOZ

Am Sonntag, dem 31. Oktober, werden die Uhren auf Winterzeit umgestellt.

Neumond: Mittwoch, 6. Oktober, im Sternbild Jungfrau

Vollmond: Mittwoch, 20. Oktober, im Sternbild Fische

Merkur: Ab 20. Oktober kann der kleine Planet am frühen Morgenhimmel beobachtet werden.

Venus: Sie leuchtet zu Beginn des Monats am frühen Abend bis ca. 20 Uhr, Ende Monat geht sie schon eine Stunde früher unter.

Mars: Er hält sich in der Nähe der Sonne auf und kann nicht beobachtet werden.

Jupiter: Er befindet sich im Sternbild Steinbock und kann in der ersten Nachthälfte beobachtet werden.

Saturn: Er hält sich wie der Jupiter im Sternbild Steinbock auf, geht aber früher unter als der Jupiter, kurz nach Mitternacht.

Der Oktoberhimmel muss damals für die Griechen besonders interessant gewesen sein. Einige Sternbilder am Oktober-Abendhimmel beinhalten die Sage über die Erlösung der Prinzessin Andromeda vom Meeresungeheuer Walfisch durch den Helden Perseus. Er reitet auf dem geflügelten Pferd Pegasus daher und rettet die an einem Felsen gefesselte Andromeda vor dem Walfisch. Andromeda war die Tochter der Kassiopeia und des Cepheus.

Nicht nur die Griechen in der Antike, sondern auch die Menschen heute sind fasziniert von der Andromeda-Galaxie. Bild: M-Gucci / iStockphoto

Im Sternbild Andromeda kann man in klaren Nächten, etwas südlich der Cassiopeia, ein kleines Wölkchen erkennen. Es ist die zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernte Andromeda-Galaxie. Sie ist ein lohnendes Fernrohrobjekt. Ausserdem ist die Galaxie das am weitesten entfernte Himmelsobjekt, das wir von blossem Auge noch sehen können.

Zur Milchstrasse: Sie zieht sich von Nordosten über den Zenit nach Westen, wo sie sich stark verbreitert. In klaren Nächten kann man diese Verbreiterung deutlich erkennen, auch die dunklen Stellen in der Milchstrasse. Die Sternbilder Schwan, Leier und Adler in der Milchstrasse sind noch gut zu sehen, obschon Sternbilder im Westen meistens wegen der Atmosphäre verblassen.

Zwei helle Objekte fallen im Westen, ziemlich horizontnah, auf: die Planeten Jupiter und westlich der Saturn. Beide Planeten befinden sich im Sternbild Steinbock. Auf der Sternkarte ist ein Objekt im Sternbild Leier angegeben: M57. Dort befindet sich der berühmte Ringnebel, der im Fernrohr wie ein Rauchringlein aussieht. Der 2280 Lichtjahre entfernte Stern hat seine äusseren Hüllen vor ca. 20'000 Jahren abgestossen. Auch die Sonne wird einmal in dieses Stadium kommen. Doch das dauert noch eine Weile.

Der Kugelsternhaufen M15 im Sternbild Pegasus enthält über 500’000 Sterne. Er ist im Fernrohr ein dankbares Beobachtungsobjekt, denn man kann so bereits Randsterne des Sternhaufens erkennen. Das Sternbild Pegasus enthält vier fast gleichhelle, quadratisch angeordnete Sterne und sind als Herbstviereck bekannt. Die südlich von Pegasus liegenden Sternbilder Fische und Walfisch sind nur in klaren Nächten deutlich zu sehen. Zwischen den Sternbildern Steinbock und Walfisch liegt das Sternbild Wassermann.

Der Hauptsternschnuppenstrom kommt aus dem Sternbild Drache, weshalb diese Sternschnuppen Draconiden genannt werden. Sie sind auf den erloschenen Kometen Giacobini-Zinner zurückzuführen. Die Meteorhäufigkeit schwankt stark. 2011 wurden in einer Oktobernacht bis zu 400 Sternschnuppen pro Stunde registriert, 2018 nur noch etwa 100 pro Stunde. Es sind noch weitere Ströme zu erwarten, aus denen jedoch nur wenige Sternschnuppen pro Stunde in der Atmosphäre verglühen werden.

Schon lange befasst sich die astronomische Forschung mit Fragen zur Gravitation: Galaxien kreisen in der Regel um ihr Zentrum. Was sind das für Kräfte, welche Millionen von Sternen um ein Zentrum kreisen lassen? Es müssen gewaltige Kräfte sein. Unsere Milchstrassengalaxie kreist in rund 250 Millionen Jahren um ihr Zentrum. Theoretisch liessen sich diese Kräfte schon lange berechnen, aber: Wie kann man die riesigen Kräfte erklären? Die Antwort: Solche Kräfte sind nur möglich, wenn grosse, alte Sterne nach ihrer Explosion kollabierten und zu kleineren Objekten zusammenschrumpften, zu sogenannten Schwarzen Löchern.

Sterne mit mehr als drei Sonnenmassen explodieren als Supernova und schrumpfen zu Schwarzen Löchern. Warum die Begriffe «schwarz» und «Loch»? Schwarz = Dunkelheit – da gibt es kein Licht mehr. Loch, weil die kollabierten Sterne irgendwie verschwinden, nicht aber ihre Masse. Löcher sind Orte, die keine Informationen mehr nach aussen geben. Man stelle sich vor: Wenn die Erde zu einem Schwarzen Loch kollabieren würde (was sie in Wirklichkeit nicht wird), dann wäre sie nur noch 18 mm gross. Die ganze Erdmasse würde in der kleinen Kugel stecken.

Licht wird von Massen abgelenkt. Das wurde bereits 1919 nachgewiesen, anlässlich einer Sonnenfinsternis. Es war der erste Beweis für Einsteins Relativitätstheorie. Wenn die Gravitation nun stärker ist als die Energie des Lichts, dann wird das Licht von einer superdichten Masse (= Schwarzes Loch) verschluckt. Das Licht kann nicht mehr entweichen, und es wird keine Informationen mehr nach aussen senden. Sterne, die nahe an ein Schwarzes Loch gelangen, drehen in immer engeren Spiralen darum herum und senden Röntgenstrahlung aus, bevor sie verschlungen werden.

In jeder Galaxie sorgen also abgestorbene Sterne in Schwarzen Löchern dafür, dass sich Galaxien stets um ein Zentrum drehen. Schwarze Löcher sind also gravitative Kräftemonster. Sie sind für Galaxien und für Leben in Galaxien lebenswichtig. 2020 konnten Astrophysiker zum ersten Mal ein Schwarzes Loch mit hellen, ringförmigen Lichtspuren von Sternen darum herum fotografieren! Für diese erste Fotografie eines Schwarzen Lochs arbeiteten Astrophysiker während Jahre. Die Mühe hat sich gelohnt.