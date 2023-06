Steinbruch Starkenbach «Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt»: Toggenburger Kantonsräte sind nicht zufrieden mit den Plänen und Erklärungen der Regierung Frühestens 2025 soll eine Erweiterung des Steinbruchs Starkenbach in Betrieb genommen werden. Zwischenzeitlich will der Kanton den Steinbruch stilllegen und in eine Aktiengesellschaft umwandeln. Im Kantonsrat gab es für diese Pläne viel Kritik von Toggenburger Vertretern.

Mathias Müller (Lichtensteig) wehrte sich als Interpellant und Sprecher der Mitte-Fraktion gegen die Pläne der Regierung. Bild: Benjamin Manser

Ende Jahr oder spätestens 2024 soll der Steinbruch Starkenbach temporär den Betrieb einstellen. Die Reserven im bewilligten Perimeter waren Ende 2022 erschöpft. Der Betrieb ist heute defizitär und der Reservefonds mit etwa 826’615 Franken in den roten Zahlen. Dies antwortet der Regierungsrat auf zwei dringliche Interpellationen, die in der Juni-Session des Kantonsrats diese Woche eingereicht wurden.

Ein Vorstoss stammt von der SVP-Fraktion und einer von den drei Toggenburger Mitte-Kantonsräten Adrian Gmür (Bütschwil), Mathias Müller (Lichtensteig) und Hansruedi Thoma (Kirchberg). Sie befassen sich mit den Folgen der Stilllegung und dem Stand des Bewilligungsverfahrens der Erweiterung.

Das Hartgestein, das künftig abgebaut werden soll, sei auf dem Markt gefragt, schreibt der Regierungsrat. Ab 2025 sei ein wirtschaftlich interessanter Betrieb wieder möglich. Ein nahtloser Weiterbetrieb würde laut Regierung rund 1 Million Franken kosten, eine temporäre Stilllegung dagegen 150’000 Franken – jeweils pro Jahr.

Der Steinbruch Starkenbach im April 2019. Bild: Sabine Camedda

Steinbruch soll AG werden und Deponie betreiben

Neun Mitarbeiter sind von der temporären Schliessung betroffen, davon drei in Teilzeit. Die Regierung will sie weiter beim Kanton, nicht aber zwingend in Starkenbach, beschäftigen.

Die Regierung ist weiter der Meinung, dass der Betrieb eines Steinbruchs keine Kernaufgabe des Kantons ist. Sie will ihn in eine Aktiengesellschaft und in Besitz des Kantons überführen. Dadurch werde der Betrieb flexibler. Die AG soll einen Teil des Steinbruchs als Deponie nutzen und so weitere Einnahmen generieren.

Der Entscheid über die Ausgliederung und Reorganisation ist Sache von Regierungs- und Kantonsrat. Technisch-betriebswirtschaftliche Entscheidungen will die Regierung der AG vorbehalten.

Kritik der Fraktionssprecher an der Regierung

Im Kantonsrat gab es deutliche Kritik an der Regierung. «Das Thema beschäftigt das Toggenburg sehr. Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Interpellanten sind überhaupt nicht zufrieden mit der Antwort. Sie sind irritiert», sagte Mathias Müller. «Der Kanton ist ein unzuverlässiger Partner für Kunden und Gemeinden. Er mutet der Bauwirtschaft nonchalant die Suche nach neuen Lieferanten und höhere Materialkosten zu.»

Für die SVP sprach Mirco Gerig (Mosnang) von einem schlechten Zeichen gegenüber den Mitarbeitern. «Der Steinbruch ist fürs Toggenburg wichtig. Er ist auch die einzige Quelle der Region für Bahnschotter.» Jetzt müsse man Schotter aus der Innerschweiz beziehen. In der Privatwirtschaft werde eine Nachfolgelösung parallel zum laufenden Betrieb vorangetrieben, kritisierte er. Früher habe man gesagt, der Steinbruch sei eine Cashcow. «Der Betrieb darf nicht stillstehen. Die SVP ist unzufrieden mit der Antwort.»

Baumeisterverband: Zeitplan ist sportlich

Der Präsident des kantonalen Baumeisterverbands, Kantonsrat Thomas Toldo (FDP, Sevelen), räumte ein, dass die Antwort der Regierung einige Bedenken ausgeräumt habe. Frühling 2025 sei aber ein sehr sportlicher Zeitplan für die Inbetriebnahme der Erweiterung des Steinbruchs, sagte er. Damian Gahlinger (SVP, Niederhelfenschwil) warnte, dass sich die Kunden des Steinbruchs neue Lieferanten suchen und bei diesen bleiben werden. Ivan Louis (SVP, Nesslau) vermutete, dass die strategischen Entscheidungen zu spät gefallen sind. Akteure aus der Region seien dabei, eine Lösung zu finden, sagte er.

Die zuständige Regierungsrätin Susanne Hartmann betonte bei der Diskussion am Mittwochnachmittag, dass der Kanton bezüglich einer neuen Bewilligung für den Abbau gut unterwegs gewesen sei, dass aber das 2016 begonnene Verfahren sich verzögert habe. Man habe die Abbaupläne immer wieder anpassen müssen. Das sei komplizierter als in der Privatwirtschaft. Die Mitarbeiter des Steinbruchs seien mit einer Ausnahme motiviert, beim Kanton zu bleiben. Sie habe nie gesagt, dass die neue Abbaubewilligung im März 2023 da sei, sagte die Regierungsrätin.