Starkenbach Das Thema brennt Leuten unter den Nägeln: Regionalparteien äussern sich zur Steinbruch-Pressekonferenz Sowohl die Mitte-Partei als auch die SVP Toggenburg zeigen sich mit der Antwort der Regierung betreffend des weiteren Vorgehens beim Steinbruch Starkenbach recht zufrieden. Ein FDP-Kantonsrat hingegen möchte den Betrieb baldmöglichst privatisieren.

Der Steinbruch Starkenbach aus der Luft betrachtet. Bild: PD

Es ist ein Hin und Her um den Steinbruch Starkenbach. Am Mittwoch äusserte sich Regierungsrätin Susanne Hartmann als Vorsteherin des kantonalen Bau- und Umweltdepartements (BUD) an einer Medienkonferenz zu den aktuellen Plänen der Regierung. Man suche nach einer langfristigen Lösung, erklärte Hartmann. Die Regierung strebe eine Wiederaufnahme des Vollbetriebs im Jahr 2025 an.

Unterstützung für Manifest

Recht zufrieden mit der Regierungsantwort zeigt sich die SVP Toggenburg. Sie hatte ein Manifest publiziert, in welchem die Unterzeichnenden die sofortige Wiedereröffnung des Steinbruchs forderten. «Mittlerweile dürfen wir 800 Unterstützerinnen und Unterstützer verzeichnen», sagt Kantonsrat Ivan Louis am Donnerstag auf Anfrage. «Wir sind mit dieser hohen Zahl sehr zufrieden.»

Ivan Louis, Kantonsrat der SVP und Sprecher der SVP Toggenburg. Bild: Benjamin Manser

Etwas störend sei es für die SVP schon, dass es den Druck aus dem Kantonsrat und das Manifest brauchte, bis die Regierung reagierte, so Louis. Mit den neuen Aussagen sei eigentlich klar, dass der Betriebsunterbruch bei sorgfältiger Planung vermeidbar gewesen wäre.

Dennoch: «Wir freuen uns sehr, dass das Bau- und Umweltdepartement das Thema nun aufnimmt.» Die SVP werde sich aktiv bei der Suche nach Lösungen beteiligen. «Am Dorffest in Nesslau spürte ich, dass das Thema den Leuten unter den Nägeln brennt», sagt Louis, der selbst in der Gemeinde lebt.

Sorge um Mitarbeitende

«Wir waren sehr positiv überrascht, dass nun doch schneller als erwartet eine Übergangslösung realisiert werden kann», sagt Mathias Müller. Im Juni hatte der Mitte-Kantonsrat gemeinsam mit seinen Parteikollegen Adrian Gmür und Hansruedi Thoma in einer dringlichen Interpellation die Regierung nach Lösungen für die Situation im Steinbruch angefragt.

Kantonsrat Mathias Müller (Die Mitte). Bild: Benjamin Manser

Die Interpellation habe sich ausgezahlt, freut sich Müller. «Wir sind gespannt, was schliesslich tatsächlich realisiert wird.» Besonderes Augenmerk werfe Die Mitte auf die Mitarbeitenden des Steinbruchs Starkenbach. «Wir hoffen, dass es Lösungen geben wird, sodass das Personal wieder zurückkommen kann.»

Susanne Hartmann hatte in der Pressekonferenz festgehalten, dass für sechs der neun Mitarbeitenden eine Anschlusslösung innerhalb des BUD gefunden werden konnte. Die Zukunft der betroffenen Arbeitskräfte habe Priorität, so Hartmann, die ebenfalls für Die Mitte politisiert.

Steinbruch keine Staatsaufgabe

Ruben Schuler, Kantonsrat FDP und Präsident der Regionalpartei. Bild: Benjamin Manser

Kantonsrat und FDP-Regionalpräsident Ruben Schuler wundert sich über die Regierung. Denn diese halte zwar fest, dass das Hartgestein aus Starkenbach ein auf dem Markt gesuchter Rohstoff darstelle. «Die Rentabilität des Steinbruchs steht damit ausser Frage.» Dennoch liesse das Trauerspiel, das die Regierung in dieser Sache zeige, strategisches Handeln vermissen. Das zeige vor allem eines: «Ein Steinbruch ist keine Staatsaufgabe.»

Er setze sich dafür ein, dass der Steinbruch Starkenbach baldmöglichst in private Hände überführt wird. «Natürlich ist vorgängig ein geeignetes Vorgehen zu prüfen», betont Ruben Schuler. Aber er hält auch fest: «Unabhängig von dieser Medienkonferenz gilt es, das jetzt aufzugleisen.»