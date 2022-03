Sportlich ist der FC Bütschwil im Hoch, finanziell hat das vergangene Jahr durch die Coronapandemie ein Loch in der Kasse hinterlassen

97. Mitglieder des FC Bütschwil blickten am Freitag an der 71. Hauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück. Die Verantwortlichen des Fussballclubs informierten im neuen Krone-Saal in Mosnang.