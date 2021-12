Keine Punkte im Ostschweizer Derby: Volley Toggenburg weiterhin sieglos

Die Reise von Volley Toggenburg führte am Samstag in die Munotstadt. Mit Kanti Schaffhausen erwartete die Damen von Trainer Erni erneut ein hochkarätiger Gegner. Aktuell belegen sie den dritten Rang in der Qualifikation der NLA und steuern sicher in Richtung Playoffs. Gegen dieses Team wäre ein Punktgewinn eine grosse Überraschung gewesen. Doch so weit kam es nicht.