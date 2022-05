Sport Fehlende Konstanz verhinderte den Erfolg: Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen weiterhin am Tabellenende An der zweiten Meisterschaftsheimrunde am Samstag schaffte es das NLA-Team der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen erneut nicht, zu punkten. Zwei 1:3-Niederlagen gegen Diepoldsau und gegen Neuendorf verhinderten den erhofften ersten Erfolg.

Die Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen in den blauen Tenues kommt einfach nicht zu punkten. Bild: Herbert Brägger

Am Wochenende konnten die Rickenbach-Wilens (RiWi) NLA-Spieler erneut zu Hause antreten. Nach der Nullrunde vor Wochenfrist war das Team überzeugt, mit einer konzentrierten, kämpferischen Leistung das erste Erfolgserlebnis geniessen zu können. Diepoldsau, der erste Gegner von RiWi, kam ebenfalls mit null Punkten nach Wilen und Neuendorf konnte die ersten beiden Partien wegen Unwetter nicht spielen und war deshalb nur schlecht einzuschätzen.

Chance nicht genutzt

Auch Diepoldsau wollte natürlich den ersten Sieg feiern und startete entsprechend druckvoll in die Partie. RiWi fand aber den Faden im ersten Satz nie wirklich, zu viele Eigenfehler verhalfen dem Gegner zu einem klaren 11:5-Starterfolg. Das Spiel wurde in der Folge ausgeglichener. Dass der zweite Satz mit knappem 9:11 endete, zeigt deutlich, dass ohne die fünf Eigenfehler RiWi diesen Satz hätte gewinnen müssen.

Der nächste Abschnitt weckte endlich Hoffnung, praktisch fehlerlos erkämpfte sich der Gastgeber den ersten Satzgewinn. Das Team liess sich aber erneut in ein Tief fallen und gab das Spiel mit 1:3 an die Rheintaler ab.

Beinahe identisch verlief auch die Partie gegen Neuendorf.

Unnötige Niederlagen

RiWi muss nun weiter den ersten Punkten nachrennen und liegt zusammen mit dem ebenfalls noch sieglosen Jona am Ende der Rangliste. Trainer Simon Forrer haderte mit der Situation und weiss: «Mein Team spielt immer wieder die Sätze nicht zu Ende. Die Konzentration geht verloren und die Fehler häufen sich. Für mich sind zwei Anspielfehler in Serie verboten, denn immer wieder führt dies zu unnötigen Niederlagen. Wir müssen weiter an der Konstanz arbeiten.»