Spital Wattwil Bewegte Vergangenheit: Das passierte seit der Einweihung des Spitals Wattwil mit dem gleichzeitigen Schliessungsentscheid In den vergangenen Monaten rissen die Schlagzeilen um das Spital Wattwil nicht ab. Der Neubau, die angekündigte Schliessung, das Hickhack um den Verkauf und vieles mehr. Ein Überblick.

Mehrfacher Richtungswechsel: Die jüngste Geschichte des Spitalstandorts Wattwil ist bewegt. Bild: Benjamin Manser

Es sollte ein Freudentag sein, der 2. Juni 2018. Nach langer Bauzeit wurde der neue Bettentrakt des Spitals Wattwil eingeweiht. Doch Feststimmung kam keine auf, denn drei Tage zuvor kamen schlechte Nachrichten aus St.Gallen: Das Spital Wattwil soll künftig keine stationären Leistungen mehr anbieten. Heisst: Es wird geschlossen.

Danach rumorte es an vielen Fronten. Der Kantonsrat hielt an der Schliessung fest, trotz mehrerer Demonstrationen. Ein Referendum versuchte, das Spital trotzdem zu retten, und fiel beim Stimmvolk durch. Die Idee für die Nutzung der Immobilie als Kompetenzzentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege (GNP) kam auf und wurde verworfen.

Inzwischen ist klar: Die ersten Stationen sind geschlossen, am 31. März 2022 werden die Lichter definitiv gelöscht. Die Übernahme der Liegenschaft durch die Gemeinde Wattwil ist aufgegleist. Sie hat mit der Berit-Gruppe und mit niedergelassenen Ärzten Verhandlungen über den Betrieb aufgenommen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die wichtigsten Ereignisse der Debatte zusammengefasst:

Um das Spital Wattwil zu kaufen, braucht die Gemeinde ein Ja von der Bevölkerung. Sie setzt die Abstimmung auf den 19. Dezember fest. Das Stimmvolk soll letztlich über 35 Millionen Franken befinden – 9,5 Millionen Franken für den Kauf der Liegenschaft, 5,5 Millionen Franken als Betriebskapital sowie 20 Millionen Franken, um die Liegenschaft fertig zu erneuern.

Der Einstieg der Berit Klinik in Wattwil wird von der Ärzteschaft gut aufgenommen. Es entstehen Ideen für künftige Kooperationen, die Regierung hat schon einmal grünes Licht für die Weiterführung der Alkoholkurzzeittherapie PSA in Wattwil gegeben. Die Erteilung der Leistungsvereinbarung mit der Berit Klinik beansprucht aber mehr Zeit als im Toggenburg erwartet.

Dem Kanton ist an einer guten Lösung für die Gesundheitsversorgung im Toggenburg gelegen. Sie führt Verkaufsverhandlungen mit Wattwil – es wird eine Einigung erzielt. Der Kaufpreis liegt am Ende bei 9,5 Millionen Franken.

Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) gibt einen neuen Fahrplan für die Schliessung des Standorts Wattwil vor. Eine erste Bettenabteilung wird im September 2021 nach Wil verlegt. Die definitive Schliessung wird auf den 31. März 2022 vorgezogen.

Es scheint, als hätte die Gemeinde Wattwil auf den Abschied der Solviva AG gewartet. Nur wenige Tage nach diesem Entscheid präsentiert sie eine neue Lösung: Die Gemeinde gründet eine eigenständige Gesellschaft, welche die Immobilie übernehmen soll. Für den Betrieb hat sie mit der Berit Klinik einen starken Partner mit im Boot.

Im Sommer 2021 folgt ein Paukenschlag: Die Solviva AG zieht sich aus den Plänen mit der St.Galler Regierung zurück. Die Idee eines Kompetenzzentrums für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege wird nicht realisiert. Im Toggenburg scheint die Trauer darüber nicht gross zu sein, man wurde mit der möglichen Betreiberin Solviva AG nie richtig warm.

Der Kanton will der Solviva AG die Spitalliegenschaft für 10 Millionen Franken verkaufen. Dagegen wehrt sich die Gemeinde Wattwil. Sie beruft sich auf eine Klausel im Abtretungsvertrag für die Übertragung der Spitalliegenschaft von der Gemeinde an den Kanton aus dem Jahre 2002: Sollte das Akutspital vor dem 31. Dezember 2022 geschlossen werden, muss der Kanton die Liegenschaft an die Gemeinde Wattwil rückübertragen.

Im vergangenen Winter regt sich doch Widerstand gegen die Spitalpolitik des Kantons. Die SP ergreift das Referendum, doch dieses dreht sich nicht um die Schliessungsfrage, sondern darum, ob die Bauarbeiten zu Ende geführt werden sollen. Die Hoffnung, dass der Kanton ein fertig gebautes Spital nicht schliessen kann, zerbricht am Willen des Volkes. Die Mehrheit des Kantons, ausgenommen die Toggenburger Gemeinden, stimmt deutlich gegen das Referendum.

Ende 2020 lässt der Kanton die Katze aus dem Sack und präsentiert mit der Solviva AG eine Käuferin und neue Betreiberin der Spitalliegenschaft. Sie will in einem Kompetenzzentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege Betten für die Langzeitpflege anbieten, daneben auch eine Notfallstation. Bisherige Angebote wie die Alkoholkurzzeittherapie PSA sollen weitergeführt werden.

Die vier Toggenburger Kantonsräte Karl Brändle (Die Mitte), Kilian Looser (FDP), Mathias Müller (Die Mitte) und Christian Spoerlé (SVP) sind mit dem Verlauf ebenfalls nicht zufrieden. Sie überlegen eine langfristige Lösung, die möglichst allen gerecht wird. Und die vor allem die Gesundheitsversorgung der Toggenburger Bevölkerung sichert.

Wir können es auch ohne den Kanton, sagt sich die Gemeinde Wattwil und sucht im Alleingang nach einer Lösung für den weiteren Betrieb des Spitals – und somit für die Gesundheitsversorgung des Toggenburgs. Fündig werden die Wattwiler im Unterengadin, doch diese Pläne kommen in St.Gallen nicht gut an.

Die massiven Gesundheitskosten, der Abbau von Spitalbetten, die Konzentration auf Zentren und letztlich die Debatte um die Spitalstandorte: Die Spitalstrategie im Kantonsrat ist umstritten. Alles Debattieren und Kämpfen der Politiker, der Bevölkerung und der Sympathisanten kann die Schliessung des Spitals Wattwil nicht verhindern. Das Stimmvolk bleibt aussen vor, es kann bei diesem Entscheid nicht mitreden.

Das St.Galler Stimmvolk sagt Ende November 2014 mit rund 78 Prozent klar Ja zur Bauvorlage für die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Wattwil. Es spricht dafür einen Kredit von 85 Millionen Franken. Ein Teil des Projekts wird realisiert, kurz vor der Einweihung des neuen Bettentrakts – 63 Millionen Franken sind bereits verbaut – legt St.Gallen eine Denkpause ein.