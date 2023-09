«Ein Glücksfall»: Wiler Ärztenetzwerk Xundart mietet sich bei der Berit-Klinik in Wattwil ein

Die Wiler Xundart AG eröffnet im Sommer 2024 eine Gruppenpraxis mit Hausärzten und weiteren Spezialisten in der Berit Klinik in Wattwil. Damit nehmen die Pläne von Berit-Klinik-CEO Peder Koch, ein Gesundheitszentrum für das Toggenburg aufzubauen, immer mehr Formen an.