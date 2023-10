SPITÄLER «Privatkliniken konzentrieren sich auf das Abwerben des Personals»: Das wirft ein Ärzte-Verband der Berit-Klinik Wattwil vor Eine Aussage der Berit-Standortleiterin stösst dem Verband schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte auf. Privatkliniken würden sich nicht für die Ausbildung des Ärztenachwuchses verantwortlich fühlen.

Gerade Assistenzärztinnen und -ärzte seien sehr bemüht, eine Patientin oder eine Patienten ganzheitlich und umfassend zu betrachten. Symbolbild: zvg

Bei einem Infoanlass der Berit-Klinik Wattwil vergangene Woche wies Standortleiterin Priska Eigenmann auf die Vorteile der Privatklinik im Vergleich zu öffentlichen Spitälern hin. In der Berit-Klinik würde man von Beginn an nur von Fachärztinnen und -ärzten behandelt. In anderen Spitälern gibt es gemäss Eigenmann Prozedere mit langen Wartezeiten, wo der Gesundheitszustand oft zuerst von Assistenzärztinnen und -ärzten beurteilt wird.

Dazu nahm der Verband schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (vsao) Sektion St.Gallen/Appenzell schriftlich Stellung. Mit dieser Aussage habe Eigenmann exemplarisch gezeigt, wie sich das Verständnis der Privatkliniken zum Rest des schweizerischen Gesundheitswesens verhalte.

Ausbildung soll auch in Privatkliniken stattfinden

Die Privatkliniken würden damit den Eindruck des Verbands bestätigen, dass sich diese nicht für die Ausbildung des schweizerischen Ärztenachwuchses verantwortlich fühlen. Hausärztin und Verbandsmitglied Evelyn Keller Studer schreibt:

«Die finanzielle und organisatorische Last der Ausbildung wird getrost den öffentlich-rechtlichen Spitälern überlassen, die Privatklinik konzentriert sich danach auf das Abwerben dieses Personals.»

Aus Sicht des Ärzte-Verbands sei dieses «Rosinen-Picken» mit ein Grund dafür, dass die Privatspitäler im Vergleich zu öffentlichen Spitälern profitabler seien. Studer schreibt weiter: «Es sollte Aufgabe von allen Spitälern und eben auch Privatkliniken sein, Assistenzärzte auszubilden und so dazu beizutragen, dass es auch in Zukunft gut ausgebildete und motivierte Ärztinnen und Ärzte in der Ostschweiz gibt.»

Zusätzliche Beurteilung kann Leben retten

Gerade Assistenzärztinnen und -ärzte würden sich sehr bemühen, eine Patientin oder eine Patienten ganzheitlich und umfassend zu betrachten, stellt der Verband klar. Die anschliessende zusätzliche Beurteilung durch die zuständige Kaderarztperson könne zu längeren Wartezeiten führen, biete jedoch die Chance, dass zwei Fachkräfte den Patienten beurteilen und so mögliche Fehleinschätzungen vermieden werden.

Der Verband verkündet: «In Anbetracht der grossen Herausforderungen im Gesundheitswesen gilt es, die Solidarität hochzuhalten, Belastungen fair aufzuteilen und sich für eine nachhaltige Weiterbildungen von jungen Kolleginnen und Kollegen zu engagieren.»