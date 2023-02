Der Winter kehrte am Wochenende zurück – und im Obertoggenburg trafen sich hartgesottene Töfffahrer

Es ist noch nicht die Jahreszeit, um die Motorradsaison einzuläuten. Würde man meinen. Am Samstag haben sich winterfeste Töfffreunde aus dem In- und Ausland in Ennetbühl getroffen. Doch es gibt ein Problem.