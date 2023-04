Spendenlauf Wattwiler Langstreckenläuferin organisiert einen Spendenlauf für Schulkinder in Nairobi Janine Frei organisiert am 17. Juni in Wattwil einen Spendenlauf. Die Wattwiler Langstreckenläuferin möchte Geld für Schulkinder in Nairobi sammeln. Die Idee führt auf eine persönliche Erfahrung zurück.

Janine Frei organisiert mit Unterstützung von Gian Grob den «Charity-Lauf» auf der Runde an der Wattwiler Linde vorbei. Bild: PD

Wattwiler Langstreckenläuferin Janine Frei organisiert einen Spendenlauf und setzt sich damit für Schulkinder in Nairobi ein. An der Marathon-Schweizermeisterschaft in Zürich lief Janine Frei in drei Stunden und sieben Minuten auf Rang sieben. Dies diente ihr als wettkampfmässiges Training für den 100 Kilometer Lauf in Biel vom 9. Juni – 2022 erreichte sie das Ziel der nächtlichen Tortur auf Platz zwei.

Acht Tage später wird die Dauerläuferin wieder im Einsatz stehen. Dann allerdings als Initiantin des ersten «Charity-Lindenlaufs» in Wattwil. Am 17. Juni hofft Janine Frei, dass möglichst viele Personen ihr Kenia-Projekt unterstützen. Von 10 Uhr bis 12 Uhr kann die 1,3 Kilometer lange «Lindenlauf»-Runde mit oder ohne Pause gelaufen, marschiert, gesprintet oder spaziert werden.

Der Einsatz pro Runde beträgt fünf Franken. «Willkommen sind Läuferinnen und Läufer jeden Alters, Familien und alle, die sich für die Schulkinder der Gatoto Community Schule in Mukuru Kwa Reuben in Nairobi engagieren möchten», erklärt die Organisatorin des Spendenanlasses. «Wir wollen den dortigen Kindern die Schulbildung ermöglichen.»

Wegen einer persönlichen Erfahrung

Dass der Spendenerlös nach Nairobi fliesst, hat mit einer persönlichen Erfahrungen zu tun. «Im Dezember 2022 war ich mit meinem Bruder Raphael und einem Kollegen in Kenia und wir erhielten die Gelegenheit, uns in den Mukuru Slums umzusehen und mit den Menschen vor Ort zu sprechen», erzählt Janine Frei. «Nach diesen erschütternden Eindrücken möchte ich mithelfen, dass die Kinder eine Schulbildung erhalten.»

Janine Frei erhält von ihrem Sponsor ein Budget von 1000 Franken, das sie selbstständig für ein Projekt investieren darf. «Für mich war klar, wie ich mich engagieren werde.» Sie nahm Kontakt mit dem Wattwiler Gian Grob auf. Er hat schon Erfahrungen mit Spendenprojekten aller Art gesammelt. Ihm und Frei liegt es am Herzen, dass die Spenden ihrem Zweck entsprechend 1:1 verwendet werden. Zudem kennt Gian Grob die «Gatoto Community Schule» und deren Schulleiter, vermag zu beurteilen, welche Familien am dringendsten Hilfe benötigen.

Auch Passive sind willkommen

Frei selbst wird zwar bei der Startnummernausgabe auf dem Schomattenplatz in Wattwil sein, aber wegen der Erholungsphase nach den 100 Kilometern in Biel nicht mitlaufen. Auch Personen, die nicht mitlaufen, aber die Aktiven anfeuern wollen, seien eingeladen. «Für Gian, mich und alle, die mithelfen, ist es nicht nur ein Spendenlauf, sondern eine Herzensangelegenheit», sagt Frei, die in der Nähe des «Lindenbänkli» aufgewachsen ist.