Manchmal ist es sinnvoll, eine Landkarte zur Hand zu nehmen. Bild: Dominik Wunderli

Reisen bildet! Meine Eltern haben diesen Spruch gerne in die Tat umgesetzt. Wie sonst ist es zu erklären, dass sie die Lage ihres Wohnorts nutzten, um spontan einen Sonntagsausflug an den Genfersee oder nach Norditalien zu machen. Die Ausweise und ein Portemonnaie mit Fremdwährung waren immer griffbereit, die Strassenkarten ebenfalls.

Die Freude am Unterwegssein hat auf uns Kinder abgefärbt. Schon früh konnten wir die Hauptstädte aller Kantone benennen. Wir wussten, wo in etwa welcher Pass liegt. Wir lernten, die Karten zu lesen – und dass nicht immer die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten die attraktivste Strecke ist. Das Interesse an der Geografie war damit geweckt.

Und wie liebte ich es erst, wenn es hiess: Köfferli, Ausweis, Taschengeld und Stofftierli einpacken, wir fahren weg. Wohin es ging, wurde oftmals erst auf der Fahrt entschieden. Und so führten mich meine Eltern an Orte, an die ich sonst wohl mein ganzer Lebtag nie gekommen wäre.

Ich weiss, wo Ascoli Piceno liegt

Dieses «Reise-Gen» haben mir meine Eltern eingepflanzt. Doch mittlerweile stehe ich auf den eigenen Beinen und bin für meine Reiseziele selbst verantwortlich. Und solche gibt es einige. Schaue ich etwas im Fernsehen, ziehe ich nicht selten Google Maps hinzu, um herauszufinden, wo sich etwa das Steinhuder Meer oder ein Dorf namens Ascoli Piceno befinden. Meistens lasse ich es damit nicht bewenden, sondern schaue gleich, was sich denn da in der Nähe befindet. Man weiss ja nie ...

Nützlich ist es allemal, wenn man eine kleine Ahnung von Geografie hat. So suchte ich unlängst auf einer Buchungsplattform nach einem Hotelzimmer in Flims oder allenfalls in der Nähe. Die Beschreibung des einen Hotels tönte nicht schlecht, beim näheren Hinschauen sah ich aber, dass es sich in Weisstannen befindet.

Das ist in etwa so, wie wenn jemand in Wildhaus ein Hotelzimmer sucht und einen Vorschlag aus Walenstadt oder Weissbad bekommt. Die angezeigten neun respektive elf Kilometer Distanz tönen attraktiv und nach wenig. Aber wer darauf schon einmal reingefallen ist, macht dies wohl kein zweites Mal – vor allem im Winter.