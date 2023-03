Speerspitz/Seitenblick Wenn man hektisch wartet, dann könnte es an einem Cyberangriff liegen Seit einigen Tagen wehren Fachleute einen Angriff auf die IT-Systeme von CH Media und NZZ ab. Von der Attacke betroffen sind die Redaktorinnen und Redaktoren dieser Zeitung nur indirekt – die IT-Menschen jedoch kommen kaum zur Ruhe. Ihnen sei hiermit ein Kränzchen gewunden. Sascha Erni Drucken Teilen

Cyberkriminelle machen der heimischen IT viel Arbeit. Symbolbild: Keystone

Als letzten Freitag fünf Minuten vor der Morgensitzung plötzlich die komplette Redaktion offline war, schwante mir Übles. Als dann aus Baden über Luzern bis St.Gallen ebenfalls berichtet wurde, dass weder Internet noch Telefonie funktionieren, war klar: Es wird wohl ein spezieller Arbeitstag werden. Dass es nicht bei dem einem Spezialtag bleiben würde, damit hatte aber wohl nur die IT-Abteilung gerechnet. Cyberangriff!

Mein persönliches Umfeld zeigte Verständnis dafür, dass wir statt der regulären Zeitungen einheitliche Notfall-Ausgaben produzieren. Eine ganze Seite Appenzell? Das lockert den gewohnten Lesefluss auf. Ein Kuriosum, mal etwas anderes. «Weniger Lokales, dann habt ihr einen ruhigen Dienst, oder?», fragte mich ein Bekannter. Nun, nicht wirklich.

Zur Abwechslung ohne Technik, das tut nicht weh, könnte man meinen. Dann nimmt man einfach Vor-Ort-Termine wahr. Die heutige Arbeitswelt ist jedoch dermassen digitalisiert, dass es eine Herausforderung ist, nur schon das Bildmaterial besagter Vor-Ort-Termine in die Layoutabteilung zu bringen. Wenn die dafür vorgesehenen Systeme an technischem Schluckauf leiden, dann verläuft auch der Arbeitstag holprig.

Das führt zu einem erstaunlichen Paradoxon: hektisches Verharren. Die schreibende Zunft wartet darauf, dass sich die Systeme stabilisieren, damit sie der Arbeit nachkommen kann – während sie unter Zeitdruck steht. Denn dem Redaktionsschluss ist es egal, ob sich die Hacker oder die eigenen IT-Leute als schlauer herausstellen sollten.

Ja, die Kolleginnen und Kollegen in der IT. Dort ist die Hektik alles andere als paradox. Sie wehren sich mit Händen und Füssen, beziehungsweise mit Tastaturen und Mäusen, gegen die Angriffswellen. Sicherheitsexperten berichten mir, dass sich zurzeit solche Cyberangriffe in der Schweiz häufen würden. Die Belastung für direkt betroffene IT-Menschen muss enorm sein.

Vielleicht sollte man also grundsätzlich freundlicher auf die eigene IT-Abteilung blicken. Und statt sich über den Papierstau im Drucker oder nervige Computer-Updates zu ärgern, mal mit einem Präsentkorb vorbeischauen.