Speerspitz/Seitenblick Weihnachtsessen statt Fussball-WM Die Fussball-WM in Katar im November und Dezember führt zu Terminkollisionen, die in dieser Form in der Vergangenheit nicht aufgetreten sind. Beat Lanzendorfer Drucken Teilen

Im November/Dezember findet in Katar erstmals eine Fussballweltmeisterschaft im europäischen Winter statt. Bild: Ali Haider / EPA

Über den Sinn oder Unsinn einer Fussballweltmeisterschaft in der Wüste soll an dieser Stelle nicht weiter debattiert werden. Tatsache ist, sie findet vom 20. November bis am 18. Dezember in Katar statt. Noch dauert es einen Moment, bis der Ball erstmals rollt, trotzdem habe ich mir die Mühe gemacht und mich vor einigen Tagen erstmals intensiv mit der WM beschäftigt.

Dabei sind mir einige Details ins Auge gesprungen, die für mich zum Problem werden könnten. Stichwort Anspielzeiten und Daten: Gespielt wird in der Vorrunde jeweils um 11 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr. Dabei handelt es sich um die Zeiten, an denen die Spiele bei uns zu sehen sind. In Katar ist es dann zwei Stunden früher. Das mag auf den ersten Blick nicht weiter tragisch erscheinen, schaut man allerdings auf die Daten, machen sich meine Stirnfalten bemerkbar.

Nehmen wir den 24. November. Ein Donnerstag. Dann startet die Schweiz das Abenteuer um 11 Uhr mit dem Spiel gegen Kamerun. Was ist am Donnerstag um 11 Uhr auch noch? Genau, die Wochensitzung unserer Redaktion. Da muss ich auf das Verständnis meines Chefs hoffen, der dem Fussball aber durchaus auch zugetan ist. Sitzungen sollten sich doch auch verschieben lassen.

Für weniger Aufruhr meinerseits sorgt der 28. November. Wenn die Schweiz an jenem Montag um 17 Uhr auf Brasilien trifft, sind hoffentlich keine geschäftlichen Termine geplant.

Fast schon dramatisch könnte es hingegen am 2. Dezember werden. Hier dürfte es abends um 20 Uhr zwischen der Schweiz und Serbien darum gehen, wer das Achtelfinalticket löst. Und was mache ich an diesem Freitag? Unsere Redaktion sitzt dann gemütlich bei unserem Weihnachtsessen zusammen. Wobei mir bewusst ist, dass Weihnachtsessen und eine Fussball-WM in der Vergangenheit nie zu Terminkollisionen führten.

Ich bin zwar noch nicht der Verzweiflung nahe, trotzdem hoffe ich, dass am 2. Dezember irgendwo in der Nähe ein Fernseher steht, damit ich halbwegs mitfiebern kann. Denn ich bin mir sicher: Obwohl es zurzeit ziemlich ruhig ist und sich das Fieber in Sachen Fussball-WM noch in Grenzen hält, wenn die Schweiz gut unterwegs ist, wird auch hierzulande eine Euphorie ausbrechen.