Speerspitz/Seitenblick Schrecklich modern Wir neigen gerne dazu, aus Altem Neues zu machen, eher Antiquiertes zu modernisieren. Manchmal gelingt uns das und Gutes wird tatsächlich besser. Oftmals aber würden wir es besser sein lassen. Urs M. Hemm

Die Geschichte der drei Könige ist fester Bestandteil der Weihnachtsgeschichte. Donato Caspari (9. Dezember 2020)

Vielen Kirchen gehen langsam, aber sicher die Schäfchen aus, was unter anderem damit zu tun habe, dass die Kirche zu wenig modern sei, sie nicht mit der Zeit gehe. Irgendwie kann ich das nachvollziehen, wird doch die Geschichte der heiligen drei Könige nach 2023 Jahren noch immer wie am ersten Tag nacherzählt.

In unserer Zeit würden die drei Könige wohl nicht mehr Kaspar, Melchior und Balthasar heissen. Zudem wird diese männerdominierte Zusammensetzung der aktuellen Geschlechterdiskussion nicht mehr gerecht. Im Jahr 2023 müssten die drei Weisen moderner auftreten: Heute hätten wir einen Elias und eine Emilia – die beliebtesten Namen bei Mädchen und Jungen im vergangenen Jahr. Fehlt nur noch ein oder eine Noah – der am häufigsten gewählte Unisex-Name 2022.

Zeitgemäss würden Elias, Emilia und Noah dem Navi in ihren Offroadern – weil sie noch andere Termine haben, haben sie die schnellste und nicht die ökologischste Route gewählt – zu der All-inclusive-Lodge folgen, wo ein neuer Youtube-Stern geboren werden soll. Weil Elias auf seinem Smartphone noch keine Parkuhr-App hat, muss er Emilia bitten, die Parkgebühren vor der Lodge zu übernehmen.

Geschenke haben die drei Weisen natürlich auch dabei. Damit das neugeborene Kind auch wirklich ein Youtube-Star werden kann, braucht es allem voran ein Smartphone. Damit kann es immer und überall Filmchen von sich machen, zum Beispiel, wie oder was es gerade isst.

Weil ja Kleider bekanntlich Leute machen und es auch im Internet viele Klicks bringt, wenn man stylish gekleidet ist, bekommt es ganz viele Klamotten. Was dem Kind nicht gefällt, kann es ja portofrei wieder zurückschicken, wo die Kleider dann weggeworfen werden.

Als drittes Geschenk bekommt es – quasi als Start ins Leben – ein mit Bitcoins gefülltes Konto und eine goldene Kreditkarte dazu. Schliesslich soll es dem Kind an nichts mangeln.

Erschreckend – und ich bin froh, dass die Geschichte nicht so erzählt wird und die drei Könige noch Chaschper, Melch und Balz heissen. Nur mit den Geschenken Weihrauch, Myrrhe und Gold wäre ich heute vorsichtig: Denn mit so viel Räucherwerk und Bargeld in der Tasche wird man heute nicht verehrt, sondern verhaftet.