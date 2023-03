Speerspitz/Seitenblick Nicht alles ist mir Wurst Frühlingsbeginn heisst für mich auch, dass wieder leichtere Gerichte auf den Tisch kommen - wie eben ein Wurst-Käsesalat. Wie so einer jedoch gemacht werden soll, darüber scheiden sich die Geister. Urs M. Hemm Drucken Teilen

Einer eher exotische Variante eines Wurst-Käsesalats. Bild: PD

Langsam werden die Tage länger, die Temperaturen steigen allmählich und sind wieder angenehm warm. Die Natur erwacht und im Garten spriesst es an allen Ecken und Enden. Es zeigen sich sogar Blumen an Orten, wo wir uns gar nicht mehr erinnern können, im vergangenen Jahr dort welche gepflanzt zu haben. In unserem kleinen Teich sind die Fische aus ihrem Winterschaf erwacht und Molche jagen sich von einem Ende des Teiches bis zum anderem. Kurzum: Der Frühling ist da.

Mit der Ankunft der wärmeren Jahreszeit ändert sich auch unser Menuplan. Waren es im Herbst und Winter eher Gerichte wie Voressen, ein saftiger Braten oder reichhaltige Gemüseeintöpfe, kommen jetzt wieder leichtere Speisen auf den Tisch.

Ein für meine Frau und mich untrügliches Zeichen für den Frühlingsanfang ist der erste selbstgemachte Wurst-Käsesalat. Eigentlich ist es ein einfaches Gericht. Doch scheiden sich auch bei vermeintlich einfachen Mahlzeiten manchmal die Geister, wenn es um die Zubereitung und die richtigen Zutaten geht.

In meinen Augen gehört in einen Wurst-Käsesalat Cervelat, der dem Gericht ein leicht rauchiges Aroma verleiht. Als Ersatz etwa Lyoner oder gar Fleischkäse zu verwenden, geht meines Erachtens gar nicht. Beim Käse bevorzuge ich einen würzigen Appenzeller, mildere Käsesorten passen aber auch sehr gut. Sollte der Käse eher grob geschnitten oder mit der Röstiraffel geraffelt werden? Auch hier gibt es meines Erachtens kein richtig oder falsch. Wird der Käse jedoch geraffelt, kann er die Sauce besser aufnehmen, was ihm noch mehr Aroma verleiht.

Auch beim Thema Sauce kann man geteilter Meinung sein. Französisch oder Italienisch? Ich bevorzuge die klassische Variante mit einem guten, starken Kräuteressig und Öl. Dazu kommen ein paar frische Kräuter wie etwa Schnittlauch. Schwarzer Pfeffer aus der Mühle und fein geschnittene Zwiebeln runden den Wurst-Käsesalat ab.

Auch einfache Gerichte können manchmal kompliziert sein. Es ist eben nicht immer alles nur Käse. Und Wurst ist es schon gar nicht.