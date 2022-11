Speerspitz/Seitenblick Kolumne: Dann fährt man halt doch Die meisten Schweizerinnen und Schweizer machen den Führerausweis fürs Auto in jungen Jahren. Nicht so dieser Redaktor, der nun mit 47 doch noch Verkehrstheorie büffelt und sich hinter das Lenkrad setzen will. Sascha Erni Drucken Teilen

Fahrschülerinnen und Fahrschüler müssen nicht unbedingt, wie im Bild, junge Menschen sein. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Laut Astra gibt es knapp 6 Millionen gültige Führerausweise in der 8-Millionen-Schweiz, 6,3 Millionen Fahrzeuge sind zugelassen. Das reicht eigentlich, dachte ich mir. Und dann zogen wir 2015 ins Toggenburg. Ich habe mich zwar weiter gesträubt, die Fahrprüfung abzulegen. Nun ist es aber soweit – nach fast einem halben Jahrhundert Verweigerungshaltung besuche ich die Fahrschule.

Im Toggenburg ist man auf ein Auto angewiesen. Der Viertelstunden-Takt, den der Busbetrieb Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel zu Pendlerzeiten anbietet, hilft wenig, wenn man abends an eine Veranstaltung in Dicken muss oder in Kirchberg eine Gemeindeversammlung ansteht. Ausstellung in St.Peterzell, Konzert in Dreien, Kraftwerkbesichtigung im Herrentöbeli, Wandern zur Iddaburg oder Sonnenaufgangs-Fahrt hoch zum Chäserrugg? Viel Glück!

Die Region Wil ist mit ihrem Busbetrieb eine attraktivere Option für Nichtautofahrende. Aber verlässt man die Stadt, wird es auch hier mühsam. Es ist auffällig, was Wil-Mobil auf der Website als Blickfang zeigt: eine Haltestelle, an der um 19.23 beziehungsweise 20.14 Uhr der letzte Bus fährt. Muss man dann noch weiter, ins Hinterthurgau oder zurück ins Toggenburg? Viel Spass!

Bleibt der Knackpunkt meiner nicht mehr ganz taufrischen Person. Als ich die Frage eines Fahrlehrers nach meinem Alter mit 47 beantwortete, gab es als Reaktion ein durch die Zähne gedrücktes «ui ui ui» zu hören. Die Reaktionszeiten seien bei mir länger, das Lernen würde in meinem Alter schwer fallen. Meine jetzige Fahrlehrerin scheint optimistischer zu sein. Sonderlich bleich habe ich sie noch nicht erlebt, und es waren bisher auch keine Stossgebete aus dem Beifahrersitz zu vernehmen. Immerhin.

Trotz der Schwierigkeiten, die ältere Lernfahrende haben können, und trotz aller Hoffnung auf einen ausgebauten ÖV oder gar selbstlenkende Gefährte, habe ich mich für die Fahrprüfung entschieden. Falls Sie also in den nächsten Wochen einem weissen Auto mit blauem «L» und einem langhaarigen Bartträger am Steuer begegnen sollten: Ich bitte um Entschuldigung. Und danke für Ihre Geduld.