Speerspitz/Seitenblick Generationengespräch: Nicht alle kennen Howard Mit Beginn des neuen Jahres wird vielen bewusst, dass sie wieder etwas älter geworden sind. Das geht Jung und Alt gleichermassen. Beat Lanzendorfer

Howard Carpendale gehörte in den 70er- und 80er-Jahren zu den grössten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum. Bild: Henry Muchenberger

Der Jahreswechsel ist jeweils die Zeit der Vorsätze, er dient aber auch dazu, auf Vergangenes zurückzublicken. Und da sammelt sich im fortgeschrittenen Alter doch einiges an.

Das mit den Vorsätzen habe ich schon lange aufgegeben. Zwei oder drei Kilo abnehmen zu wollen, bringt bei mir sowieso nichts. Wenn ich etwas Süsses nur schon von weitem rieche, kann ich nicht widerstehen.

Wenden wir uns also dem Vergangenen zu. Vielleicht ist das Bedürfnis über alte Zeiten zu schwelgen bei mir im Januar besonders ausgeprägt, weil ich in diesem Monat auch Geburtstag habe und mir dann in Erinnerung gerufen wird: Du bist im Fall wieder ein Jährchen älter geworden.

Hierzu kommt mir eine amüsante Anekdote in den Sinn, die sich zwar noch im Dezember zugetragen hat, zum Thema Älterwerden aber durchaus passt.

Vor knapp drei Wochen habe ich mich mit zwei meiner Redaktionskolleginnen über Gott und die Welt unterhalten. Dabei redeten wir unter anderem über das Schlager Open Air vom vergangenen Sommer auf den Flumserbergen.

Als wir auf die auftretenden Künstlerinnen und Künstler zu sprechen kamen, erwähnte ich den Namen Howard Carpendale. Obwohl Schlager nicht meine bevorzugte Musikstilrichtung ist, ging ich davon aus, dass der deutsch-afrikanische Schlagersänger, er feierte seine grössten Erfolge in den 70er- und 80er-Jahren und verkaufte immerhin rund 25 Millionen Tonträger, ihnen nicht unbekannt ist. Und zudem hat er auch heute noch gelegentliche Fernsehauftritte.

Aber was passiert? Die beiden Kolleginnen schauen mich mit fragenden Augen an. Mit dem Namen Howard Carpendale können sie rein gar nichts anfangen. Schmunzelnd muss ich mir eingestehen: Du gehst im Fall gegen die sechzig und die dir gegenübersitzenden Frauen sind knapp halb so alt. Sie können nicht alles wissen, was vor den Neunzigerjahren passiert ist, denn da waren sie noch nicht auf der Welt.

Immerhin bleibt mir ein Trost: In dreissig Jahren, wenn die beiden Kolleginnen mein heutiges Alter erreicht haben, kennt die nachkommende Generation die heutigen Stars der Musikszene möglicherweise auch nicht mehr.