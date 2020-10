Kolumne Speerspitz: «Wenns nüt nützt, so schadts nüt» Redaktor Beat Lanzendorfer hat sich in den letzten sechs Monaten an die Bitte des Bundesrates gehalten und ist in der Schweiz geblieben – ein kurzer Abstecher nach Italien bildet die Ausnahme.

«Weisst du noch, was du in den vergangenen Monaten gemacht hast?» Wenn ich in der Vergangenheit mit dieser Frage konfrontiert wurde, konnte ich erst antworten, nachdem ich meine Hirnzellen einem intensiven Leistungstest unterzogen hatte.

Beat Lanzendorfer, Redaktor Bild: Ralph Ribi

In diesem Jahr präsentiert sich die Situation etwas anders. Hier das Stichwort: Lockdown. Diesen verkündete der Bundesrat am 13. März, einem Freitag wohlverstanden. Weil anschliessend plötzlich sämtliche Veranstaltungen den Vermerk «abgesagt» erhielten, erschwerte dies die Arbeit auf den Zeitungsredaktionen. Plötzlich fehlten die Anlässe, über die normalerweise geschrieben wird.

Mit stundenlangen Spaziergängen die Zeit vertrieben

Ich weiss deshalb ziemlich genau, was ich in den folgenden Wochen und Monaten getan habe. Vor allem auch, weil durch die verordnete Kurzarbeit auf einmal sehr viel Zeit für Anderes blieb. Zum Beispiel für mehr Bewegung in der Natur. Stundenlange Spaziergänge in meiner Wohngemeinde Kirchberg waren fortan keine Seltenheit, Wanderungen im Obertoggenburg ebenfalls nicht.

Und um die Weisungen des Bundesrates vollends zu befolgen: Ich verbrachte den Sommer mit meiner Familie in der Schweiz.

Nur einmal verhielt ich mich als Abtrünniger: als ich mit meiner Frau im September eine Woche im italienischen Süden verbrachte. Wegen des schlechten Gewissens haben wir vorher in unserem Umfeld nicht erzählt, wohin die Reise geht. Doch die Ansteckungszahlen waren zu jener Zeit noch relativ tief.

Im Nachhinein keine Gewissensbisse

Die Gewissensbisse waren schnell weggeblasen, als wir sahen, wie unsere südlichen Nachbarn mit der Situation umgehen. Die Maskenpflicht auf Plätzen mit vielen Menschen oder in öffentlichen Räumen war dort schon lange eine Selbstverständlichkeit. Fiebermessen beim Besteigen von Bussen oder beim Eingang zum Flughafen ebenso.

Seit die Zahlen bei uns wieder rasant steigen, gehört auch hier die Maske dazu. Nicht alle sind mit der Pflicht, vielerorts eine solche zu tragen, einverstanden. Ich kann diese Frage nicht abschliessend beurteilen. Aber ich halte mich an eine oft gehörte Aussage der verstorbenen Grossmutter meiner Frau. Sie pflegte jeweils zu sagen: «Wenns nüt nützt, so schadts nüt.»