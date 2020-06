Kolumne Speerspitz: Ungebetener Gast an Bord Ein winziges Lebewesen hat kürzlich Besitz von Redaktor Urs Hemms Auto genommen, während dieser auf einer Wanderung weilte – seither ist es unauffindbar.

Urs Hemm.

Ein paar Wochen ist es her, dass ich für Recherchen zu einem Artikel für diese Zeitung in den Bergen war. Das Wetter war traumhaft, die Temperatur so um die 25 Grad. Weil aber im Auto eine Temperatur von gefühlten 40 Grad herrschte und ich Klimaanlagen nicht sehr gut vertrage – meistens erkälte ich mich – öffnete ich auf der Fahrt zum vereinbarten Treffpunkt auf der Beifahrerseite ein wenig das Fenster.

Obwohl ich etwa zehn Minuten zu früh ankam, wartete meine Verabredung bei meiner Ankunft bereits auf mich. Wir begrüssten uns und zogen, ohne Zeit zu verlieren, los.

Vergessen, das Fenster zu schliessen

Nachdem wir etwa zehn Minuten bergauf marschiert waren, fiel mir ein, dass ich vor lauter Begrüssen vergessen hatte, das Fenster im Auto wieder zu schliessen. Noch einmal zurückzugehen, kam für mich nicht nur wegen meiner eher schlechten Kondition nicht in Frage.

Auch gibt es in meinem Auto schlichtweg nichts, dass es lohnt zu klauen. So liess ich es auf sich beruhen und wir setzten unsere kleine Wanderung fort. Nach knapp drei Stunden kehrten wir schliesslich zum Parkplatz zurück. Schnell die Wanderschuhe gegen ein etwas leichteres Schuhwerk gewechselt und schon ging die Fahrt in Richtung Wattwil los.

Wie bereits vermutet, hatte sich niemand an meinem Wagen zu schaffen gemacht – nichts fehlte. Im Gegenteil, in meinem Auto war etwas zu viel. Nach wenigen Minuten Fahrzeit bemerkte ich nämlich auf dem Beifahrersitz einen etwa zwei Zentimeter grossen Käfer, der es sich in meiner Abwesenheit dort gemütlich gemacht hatte.

Ein blinder Passagier im Auto

Ich habe nichts Grundsätzliches gegen Käfer und andere Kriechtiere, besonders toll finde ich sie aber auch nicht – und schon gar nicht in meinem Auto. Bei nächster Gelegenheit fuhr ich also von der Strasse ab, um den blinden Passagier aus dem Wagen zu verscheuchen. Als ich aber schliesslich anhielt und mein Blick wieder nach dem Käfer suchte, war er verschwunden.

Ich weiss bis heute nicht, wo er abgeblieben ist, ob er aus dem Fenster rausging, wie er reingekommen war oder ob er noch immer irgendwo in meinem Auto sitzt und mich beobachtet. Auf jeden Fall hat der Ausdruck «Big brother is watching you» für mich seither eine ganz andere Bedeutung.

