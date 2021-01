Speerspitz Homeoffice mit einer Maus Bei der Arbeit zu Hause hat Redaktor Beat Lanzendorfer einen ständigen Begleiter.

Beat Lanzendorfer, Redaktor beim «Toggenburger Tagblatt». Bild: Ralph Ribi

An dieser Stelle habe ich schon mehrmals über unsere tierischen Mitbewohner zu Hause in unserem alten Holzhaus berichtet. Vor ein paar Jahren war es eine Marderfamilie, die meiner Familie in der Nacht durch ihren Lärm den Schlaf raubte.

Ob es eine aufgestellte Baulampe war, dröhnende Musik aus einem Radio oder mehrere Besen mit Pferdehaaren, die zur Besserung der Situation führten, liess sich damals nicht mehr eruieren. Es war wohl eine Mischung von allem. Die Massnahmen zeigten aber wenigstens Wirkung und veranlassten die nervigen (niedlichen) Vierbeiner, den Wohnsitz zu wechseln.

Die Geräusche im alten Holzhaus sind zwar weniger geworden, sie treten aber immer wieder auf, besonders dann, wenn es ruhig ist. Dann hört man deutlich, dass nicht nur vor den Wänden, sondern auch dahinter und zwischen den Balken gelebt wird.

Wir führen dies darauf zurück, dass die Hohlräume von einer oder mehreren Mäusen genutzt werden. In den Wohnbereich hat sich bisher aber noch keine vorgewagt und solange sie dort bleiben, wo sie sind, stört uns ihr Dasein auch nicht.

Nun musste ich zuletzt aber vermehrt feststellen, dass sich doch eine Maus in unseren Wohnbereich vorgewagt hat. Das Komische daran: Sie scheint ziemlich genügsam zu sein, auch ihr Hunger nach Lebensmitteln ist nicht wirklich vorhanden. Früchte auf dem Tisch bleiben ebenso unangetastet wie Brosamen, die auf dem Boden liegen.

Die Angst vor den Menschen scheint das Mäuschen auch abgelegt zu haben. War es bisher häufig in meinem Büro im ersten Stock anzutreffen, hat es sich jetzt schon seit längerem direkt auf dem Tisch zwischen Stube und Küche eingenistet. Wohl auch deshalb, weil es dort um einiges wärmer ist als im oberen Stockwerk, das wir in den Wintermonaten nur minimal heizen.

Dabei hat es ihm speziell der Platz neben meinem Laptop angetan, dort lässt es sich nämlich partout nicht verscheuchen. Und ich gehe davon aus, dass dieser Zustand bei der verordneten Homeoffice-Pflicht noch eine Weile andauern wird.

Das Einzige, was die Maus benötigt, ist ab und zu eine neue Batterie, wenn ihr vom vielen Gebrauch der Saft ausgegangen ist. Aber ansonsten ist sie sehr pflegeleicht.

Meine Computermaus darf somit noch eine Weile ungestraft auf dem Tisch verweilen.