Kolumne Speerspitz: Die verdrehte Schnecke Redaktor Urs M. Hemm hat die Tücken des Backens kennengelernt

Wir, meine Frau und ich, wir kochen beide für unser Leben gern. Dabei halten wir uns eigentlich nie an Rezepte, sondern holen uns aus Kochbüchern einfach die Ideen zu den Gerichten, die uns «gluschtig» machen. Die genauen Mengenangaben in den Rezepten betrachten wir jeweils als Leitlinien. Am Ende kommt rein, was schmeckt, gerade im Kühlschrank ist und was unser Kräutergarten hergibt. Diese Liebe zum Individualismus mag denn auch der Grund sein, warum wir uns bisher nur zögerlich ans Backen herangewagt haben. Denn dort kommt es wirklich aufs Gramm an, genaues Abwiegen ist für das gute Gelingen des Backwerks unerlässlich.

Da wir jetzt gezwungenermassen viel Zeit zu Hause verbringen, haben wir uns wieder einmal im Backen versucht. Von der Rüebli- zur Erdbeerquarktorte, vom Marmor- über den Mississipicake bis hin zu verschiedenem süssem Blätterteiggebäck – alles ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Folgt man den Anweisungen im Rezept und hält sich genau an die vorgeschriebenen Mengen, kann ja eigentlich auch nichts schiefgehen – wenn diese Anweisungen denn auch verständlich formuliert sind.

Beflügelt von den vorangegangenen Erfolgen wagten wir uns diese Woche an ein Rezept für Erdbeer-Strudelschnecken. Die Masse aus Mandelcrème, Butter, Zitronensaft und Kardamom war schnell hergestellt. Auch das Entrollen und Zurechtschneiden der Strudelblätter stellte uns noch nicht vor unüberwindbare Schwierigkeiten.

Danach jedoch, bei der Beschreibung wie die Schnecken in ihre Form zu bringen sind, stiessen wir an unsere Grenzen: Der Teig samt der Füllung und den Erdbeeren hätte gefaltet, zu Spiralen aufgedreht und nach mehrmaliger Wiederholung aneinandergehängt und noch einmal zur Spirale aufgedreht werden müssen.

Ich weiss nicht, was am Ende herausgekommen wäre. Ich bin mir aber sicher, dass das Resultat mit einer Strudelteigschnecke wenig zu tun gehabt hätte.

Schliesslich haben wir uns aber nicht zur Schnecke machen lassen, die Erdbeeren einfach auf dem Teig ausgelegt und ihn zusammengerollt. Es sah vielleicht nicht so hübsch aus, geschmeckt hat es trotzdem.