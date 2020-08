Kolumne Speerspitz: Die Krux mit der Betonung An den Bahnhöfen sind bald neue Ansagen zu hören. Vielleicht wird dann auch Wattwil endlich richtig ausgesprochen.

Die Ansprachen an den Bahnhöfen der SBB werden umgestellt. Vereinzelt konnte man diese in einer Testphase schon hören, ab September werden sie nun definitiv eingeführt. Was künftig aus den Lautsprechern kommt, wird zwar am Computer generiert, basiert aber auf Aufnahmen menschlicher Stimmen. Das heisst: Aus einzelnen Wörtern setzt man ganz einfach Sätze zusammen.

Dabei wären automatische Ansagen oft amüsant. Vor einigen Jahren zum Beispiel versagte das System der österreichischen Bähnler am Wiener Hauptbahnhof dabei, eine URL als solche zu erkennen. Was den Satz, mehr Informationen doch unter oebb.at zu beziehen, reichlich seltsam erklingen liess.

Eine unterschätzte Kunstform

Sowieso sind amüsante Aussagen eine unterschätzte Kunstform. Das beste Beispiel dafür ist der Lufthansa Flug mit der Nummer 2222 von München nach Toulouse. Oder eben «Flight LH two two two two to Toulouse». Die Aufnahme davon auf Youtube sei hiermit wärmstens empfohlen.

Ob die neuen SBB-Ansagen einwandfrei aus den Lautsprechern ertönen werden, wird sich erst noch zeigen. Die SBB sind davon natürlich überzeugt, weil «die neue moderne Text-to-Speech-Lösung (TTS) so für besser verständliche Durchsagen sowie einen natürlicheren Sprachrhythmus» besorgt sei. Und erst noch flexiblere Durchsagen ermögliche.

Vielleicht wird Wattwil jetzt richtig betont

Wichtig ist aber vor allem eines: die Aussprache der Ortschaften. Das falsche Aussprechen von Dörfern und Städten führt da und dort zu fast allergischen Reaktionen. Wir Toggenburger kennen das zu gut. Oder haben Sie jemals einen Nicht-Ostschweizer den Ort Wattwil richtig aussprechen hören? Schon nach der Wahlkreisgrenze wird es kritisch. Offenbar ist die für die meisten logische Aussprache die falsche.

Ich hoffe nun, dass die neue SBB-Stimme die Betonung bei Wattwil auf den ersten Wortteil legt, nicht auf den zweiten. Nachdem ich vor mittlerweile 20 Jahren zu einer vierjährigen Odyssee aufbrach, den Mitschülerinnen und Mitschülern an der Kanti, die von ennet dem Ricken nach Wattwil pendelten, die korrekte Aussprache beizubringen, sähe ich meinen Bildungsauftrag in dieser Sache eigentlich erfüllt.