Speerspitz Aus den Augen, aus dem Sinn – und plötzlich sind sie gefragt Der Coronawinter brachte nicht nur Negatives – er diente auch dazu, Neues auszuprobieren. Beat Lanzendorfer

Der viele Schnee machte es möglich: Schneeschuhtouren auch in tieferen Lagen. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Einkauf liegt mehr als ein Jahrzehnt zurück. Damals waren wir – meine Frau und ich – der Meinung, es könne nicht schaden, sich in der kälteren Jahreszeit einmal in anderer Form zu bewegen als wir es uns im Fitnessstudio oder während eines Spaziergangs gewohnt sind.

Dann aber verbrachten sie ihr Dasein während vieler Jahre meistens in völliger Dunkelheit. Ein Schicksal, das viele Gegenstände ereilt. Schnell gekauft, noch schneller vergessen. Die Winter zogen ins Land und an ihrer trostlosen Situation änderte sich nichts.

Es musste der Corona-Winter kommen, bis sie endlich zum ernsthaften Gesprächsthema wurden. Als dann im Januar sogar in tieferen Lagen bis zu einem halben Meter Schnee fiel, durften sie ihre Tauglichkeit nach langer Zeit des Wartens unter Beweis stellen.

Zuerst musste aber die Frage geklärt werden: Gibt es die Dinger noch und wo sind sie überhaupt? Nach mittellanger Suche konnte die Frage mit Ja beantwortet werden. Wir haben sie - wie vermutet - in der Garage gefunden. Hinter vielen Dingen, von denen wir bei einigen gar nicht mehr gewusst haben, dass sie in unserem Besitz sind.

Unsere Objekte der Begierde sahen tatsächlich nicht mehr so jung aus, was sie effektiv auch nicht mehr waren. Nachdem wir sie vom Staub befreit hatten, wären sie aber ohne Zweifel auch als neuwertig durchgegangen.

Nun konnte sie losgehen, unsere erste Tour mit Schneeschuhen. Nach einem mehrstündigen Abstecher in der Gemeinde Kirchberg fragten wir uns, weshalb es so viele Jahre dauerte, bis wir uns auf das für uns ungewohnte Fortbewegungsmittel einliessen.

Dieser ersten Schneeschuhtour folgten bald weitere – schade nur, dass der Schnee in tieferen Regionen so schnell geschmolzen ist. Für weitere solche Wanderungen müssten wir uns jetzt nämlich ins Auto oder in den Zug setzen. Schnee gibt es bei den Temperaturen im zweistelligen Bereich in absehbarer Zeit wohl nur noch in höheren Lagen.

Die Erinnerung, dass wir uns im schneereichen Winter 2020/21 auf neues Terrain vorwagten, kann uns aber niemand mehr nehmen. Es blieb aber nicht dabei, wir wagten uns auch erstmals auf schmalen Latten auf die Loipe. Für die WM reicht unser Können zwar noch nicht, aber Spass hat es uns trotzdem gemacht.