Speerspitz 333 Wörter. Keines mehr Japans Olympia-Chef Yoshiro Mori findet, Frauen könnten sich nicht kurzfassen. Redaktorin Sabine Camedda beweist das Gegenteil. Sabine Camedda

Wenn jemand sprechen soll, dann wohl ein Mann. Sonst kann die Rede viel zu lange dauern.

Bild: Severin Bigler

Ein Aufschrei ging durch die Medien. Aufgemuckst haben nicht nur Frauenorganisationen. Und das zurecht. «Wenn wir die Anzahl der weiblichen Vorstandsmitglieder erhöhen, müssen wir sicherstellen, dass ihre Redezeit etwas eingeschränkt ist, da sie Schwierigkeiten haben, sich kurz zu fassen», liess sich Yoshiro Mori zitieren.

Yoshiro Mori Bild: Yoshikazu Tsuno / AP

Der Mann ist nicht irgendein Japaner, sondern ehemaliger Premierminister und Mr. Olympia, der OK-Präsident der Olympischen Spiele in Tokio. Letzteres inzwischen auch ehemalig. Der Shitstorm nach seinem Ausspruch war so gross, dass er von diesem Amt zurücktreten musste.

Sind Runden in Frauencliquen nicht gleich wie Herrentreffen?

Einen Haken drunter setzen, erledigt. Das mögen nun einige denken. Mir will der letzte Satzteil aber nicht aus dem Kopf. Frauen haben Schwierigkeiten, sich kurz zu fassen. Ist das so? Wie kommt der Herr Mori auf diese Idee? Hat er eine Tochter, die stundenlang an der Strippe hängt und mit ihrer Freundin telefoniert?

Wenn ja, dann vergleicht er wohl Äpfel mit Birnen. Denn ein Gespräch unter Freundinnen ist mit dem trockenen Businesstalk mitnichten zu vergleichen. Oder dachte er an fröhliche Runden einer Frauenclique, die es zweifelsohne in Japan ebenfalls gibt. Sind diese anders als Herrentreffen? Wohl am ehesten beim Inhalt der Gläser, aber kaum bei der Redetätigkeit.

Ein «Daumen hoch» ist nicht meins

Würde ich mich bezüglich der Sprache für einen Vorstand eigenen? Nein, sagt ein Teil von mir. Denn eine Art von Kurzfassen geht für mich einher mit Einsilbigkeit. Und – zugegeben – das bin ich nicht. Bin ich mit etwas einverstanden, sage ich «Ja» oder «okay».

Ein Gemurmeltes «mmmh» oder ein «Daumen hoch» wie in Kurznachrichten ist nicht meins. Ich bemühe mich, möglichst in ganzen Sätzen zu sprechen. So habe ich es gelernt und das erwarte ich auch von meinem Gegenüber. Die Reaktion auf ein undefinierbares Geräusch oder ein Murmeln bleibt meinerseits aus.

Auf der anderen Seite bin ich weit davon entfernt, in meinen Aussagen ausschweifend zu sein. Eine Frage erörtern, ja, das muss bisweilen sein. Aber dafür muss ich nicht gleich bei Adam und Eva beginnen. Und Wiederholungen des eben von mir Gesagten müssen ebenfalls nicht sein. Dazu ist jetzt alles gesagt. In exakt 333 Wörtern.