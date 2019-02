Spatenstich: Die Oberhänsli AG baut in Mosnang einen neuen Hauptsitz und will damit die Zukunft sichern Die Firma Oberhänsli AG, Parkett und Bodenbeläge, will im Frühling 2020 ihren neuen Firmensitz eröffnen. Der Bau kostet rund 3,5 Millionen Franken. Timon Kobelt

So soll der neue Hauptsitz der Oberhänsli AG aussehen. (Visualisierung: PD)

Ivan und Ulla Oberhänsli freuen sich auf den Neubau. (Bild: Timon Kobelt)

Für den Skilift in Mosnang ist der viele Schnee ein Segen. Für die Firma Oberhänsli AG, Parkett und Bodenbeläge, war er nicht gerade ein Fluch, aber ein Hindernis. Das Unternehmen baut an der Bachstrasse in Mosnang seinen neuen Firmensitz. Bisher befand sich dieser an der Sonnhalden 1.

«Die Oberhänslis wären schon länger bereit gewesen, doch der Schnee hat uns etwas ausgebremst», sagte Ivan Oberhänsli, Geschäftsführer der Oberhänsli AG, am Spatenstich von heute morgen. Er sprach von Oberhänsli in der Mehrzahl, da der Bau von der Oberhänsli Bau AG realisiert wird. Deren Chef Damian Oberhänsli senior ist der Cousin von Ivan.

Im Frühling 2020 soll alles bezugsbereit sein

Es sei sein erster Spatenstich, sagte Ivan Oberhänsli, weshalb er noch nicht genau wisse, wie alles ablaufe. Da kam es gelegen, dass die Oberhänslis der Bau AG reichlich Erfahrung mit solchen Anlässen haben. Damian senior zeigte seinem Vetter, wie er mit dem Bagger die erste Ladung Erde auf der Baustelle ausheben konnte. Er hatte sichtlich Freude daran. «Es ist super, dass wir endlich loslegen können», sagte Ivan Oberhänsli.

Ivan Oberhänsli übt sich in der Baggerführung. (Bild: Timon Kobelt)

Läuft alles nach Plan, ist das Gebäude im Frühling 2020 bezugsbereit. Ziel sei es, dass im nächsten Winter der Rohbau fertig sei, so Ivan Oberhänsli. Bei der Innenausstattung könne sein Team dann vieles selber machen und den nötigen Feinschliff geben. Der Bau kostet rund 3,5 Millionen Franken, die sich aus Eigenmitteln der Firma und Bankkapital zusammensetzen. Nebst den neuen Geschäftsräumen wird der Neubau drei Attika-Gartenwohnungen beinhalten, die auf Frühling 2020 gemietet werden können. Um die Vermietung kümmert sich die Osterwalder Immobilien AG.

Passender Zeitpunkt für hohe Investition

Viktor Oberhänsli gründete die Firma im Jahr 1963. Ivan hat die Zügel als Geschäftsführer 1996 übernommen und führt das Unternehmen mit seiner Frau Ulla in zweiter Generation. Beide erachten den Zeitpunkt für diese grössere Investition als passend, denn bis zur notwendigen Nachfolgeregelung vergehen noch zehn bis zwölf Jahre. Eine angepasste Amortisation sei bis dann gewährleistet und möglich, heisst es in der Presseinformation zum Spatenstich. Ausserdem erleichtere eine örtliche Trennung des jetzigen Wohnsitzes des Betriebsleiters und der Geschäftsräume die Geschäftsübergabe. Das Ehepaar wohnt beim aktuellen Firmensitz.

Das Team der Oberhänsli AG mit den Spaten in der Hand. (Bild: Timon Kobelt)

An diesem sei die Einrichtung nicht mehr zeitgemäss. Der neue Hauptsitz stehe für ein modernes Erscheinungsbild gegen aussen. Ein separates Sitzungszimmer, ein attraktiver Ausstellungsraum und bessere Infrastruktur für die zwölf Mitarbeitenden würden einen Mehrwert für die Firma bringen. Mit dem Standort unmittelbar bei der Kantonsstrasse sei die Firma zusätzlich besser wahrnehm- und erreichbar.