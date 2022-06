Sonderschulinternat «Wir gehen gemeinsam den Weg zurück zur Normalität»: Der Verein Kinder Dörfli Lütisburg blickt positiv in die Zukunft Wie viele Bildungseinrichtungen hatte auch das Kinder Dörfli Lütisburg mit der Pandemie zu kämpfen. Trotzdem konnte der Verein das vergangene Jahr mit positiven Zahlen abschliessen. Im Mittelpunkt stehe nun, das Gemeinschaftsgefühl im Dörfli wieder zu stärken.

Bei der 145. Vereinsversammlung des Vereins Kinder Dörfli sprach Vereinspräsident Glen Aggeler über das Geschäftsjahr 2021. Bild: Samantha Wanjiru

Die Coronapandemie ist nicht spurlos am Kinder Dörfli Lütisburg vorübergegangen. Lange war das Unterrichten vor Ort nicht möglich. Im ersten Lockdown 2020 mussten die Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus den Unterricht verfolgen. Dies führte zu Lernschwierigkeiten. Glen Aggeler, Präsident des Vereins Kinder Dörfli, sagte an der Generalversammlung am Freitagabend:

«Das Von-zu-Hause-Lernen war für unsere Sonderschülerinnen und -schüler keine gute Option.»

Glen Aggeler, Präsident Kinder Dörfli Lütisburg. Bild: Dinah Hauser

Die psychische Belastung durch das Fernlernen sei massiv gewesen. Viele Kinder und Jugendliche seien ohne professionelle Hilfe vor Ort mit dem Unterrichtsstoff nicht nachgekommen. Der Verein hielt daraufhin Absprachen mit dem Kanton, um eine bessere Lernsituation trotz Lockdowns zu erreichen. «Durch Maskenpflicht und strikte Hygienemassnahmen konnten wir den Unterricht wieder vor Ort anbieten», sagte Aggeler.

Zusätzlich fielen in den vergangenen zwei Jahren viele wichtige gesellschaftliche Erlebnisse für die Kinder und Jugendlichen weg. Nun, da die Pandemie vorbei ist, liege der Hauptfokus für die kommende Zeit auf der Stärkung des Gemeinschaftsgefühls im Dörfli. «Wir freuen uns, dass wir wieder Veranstaltungen durchführen können, bei denen die Kinder und Jugendlichen vom Schulalltag entlastet werden», sagte Aggeler. So fänden beispielsweise das Kinder-Dörfli-Fest und das Badi-Fest wieder statt. Aggeler sagte:

«Wir gehen gemeinsam den Weg zurück zur Normalität.»

Lob für die Lehrkräfte

Das Kinder Dörfli Lütisburg wurde im Jahr 1877 gegründet und ist ein staatlich anerkanntes Sonderschulinternat. Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche haben dort die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen eine fundierte Schulbildung zu erhalten. Die Mitglieder des Vereins Kinder Dörfli in Lütisburg trafen sich am Freitag zur 145. Generalversammlung. Vereinspräsident Glen Aggeler und Gesamtleiter Urs Gasser liessen das vergangene Geschäftsjahr vor 25 Anwesenden Revue passieren.

An der Versammlung wurden insbesondere die Lehrkräfte für ihre herausragende Arbeit während der Pandemie gelobt. Unter anderem wurde auf die Arbeit von Andy Hugentobler aufmerksam gemacht, der seit einem Jahr die Position des Schulleiters inne hat. Roland Lehner, Koordinator Wohnen, bekam für sein 30-jähriges Engagement im Kinder Dörfli eine Sonderehrung. Er bedankte sich mit den Worten: «Man muss mit Herzblut dabei sein.»

Vereinspräsident Glen Aggeler und Gesamtleiter Urs Gasser (links) bedanken sich bei den Lehrkräften für ihre Arbeit. Bild: Samantha Wanjiru

Positive Zahlen und neue Zukunftsprojekte

Die Vereinsmitglieder durften sich über positive Abschlusszahlen in der Buchhaltung freuen. So schloss der Verein das Jahr 2021 mit einem Gewinn von rund 1700 Franken ab. Den Aufwendungen von 5'870'943 Franken standen Erträge von 5'872'695 Franken gegenüber. Es sei zwar ein bescheidener Gewinn, aber trotzdem erfreulich.

Urs Gasser, Gesamtleiter Kinder Dörfli Lütisburg. Bild: Dinah Hauser

Gesamtleiter Urs Gasser sprach über zukünftige Projekte des Kinder Dörflis. Unter anderem wurde vom Kanton ein dreijähriges Pilotprojekt bewilligt, das sogenannten Risikogruppen die Möglichkeit geben soll, sich besser in den Schulalltag zu integrieren. «Es handelt sich dabei um Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen aus dem Raster fallen», sagte Gasser.

«In Intensivwohngruppen haben diese in Zukunft die Möglichkeit, spezifisch geschult zu werden.»

Der Verein erhält zusätzlich eine Bewilligung, Kinder und Jugendliche in Tagesschulen zu betreuen. Die Erweiterung des Bildungsangebots soll unter anderem zu einer Entlastung der angrenzenden Bildungsinstitutionen führen.