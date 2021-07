Sommerserie Warum ein 200 Jahre alter Kornspeicher in Bazenheid Spaziergängerinnen und Spaziergänger immer wieder aufs Neue zum Innehalten animiert Im Bazenheider Dorfteil Unterbazenheid steht ein altes Holzgebäude, das in dieser Form nur noch selten anzutreffen ist und deshalb in der Schutzverordnung der Gemeinde Kirchberg als schützens- und erhaltenswert eingestuft wird.

Der ehemalige Kornspeicher an der Wilerstrasse ist im Besitz von Elisabeth und Josef Bühler. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Holzhaus in Unterbazenheid ist klein und an der Wilerstrasse stehend leicht zurückversetzt. Trotzdem fällt es auf, weil es durch eine grosse und reich verzierte Blumenpracht die Vorbeigehenden erfreut.

Dafür zuständig ist das Besitzerehepaar Josef und Elisabeth Bühler, denen es ein Anliegen ist, dass im Umfeld des mehr als 200 Jahre alten Speichers immer eine tadellose Ordnung herrscht.

Der Speicher wurde vor 1800 gebaut

Wer mehr über das Häuschen erfahren möchte, muss das von Historiker Armin Eberle verfasste Buch «Kirchberg – die Entwicklung von Siedlung und Landschaft» zur Hand nehmen. Dort steht, dass der Speicher vermutlich im 18. Jahrhundert erbaut wurde, mit Sicherheit aber vor 1800.

Das Bauwerk steht unmittelbar am Bach zwischen dem Christophorusweg und dem Müliweg und wird als kleines Ökonomiegebäude mit zur Wilerstrasse ausgerichteter Hauptseite beschrieben.

Das Erdgeschoss nutzt Josef Bühler, um Werkzeug und weiteres Material aufzubewahren. Bild: Beat Lanzendorfer

Viel mehr Informationen kann Josef Bühler auch nicht liefern. Er, der in unmittelbarer Nachbarschaft am Müliweg 1 aufgewachsen ist, wo seine Eltern einen Landwirtschaftsbetrieb führten, den er später übernahm, geht davon aus, dass es sich um einen einstigen Kornspeicher handelt. Er sagt:

«Den Überlieferungen zufolge, wurde darin über Generationen hinweg Korn aufbewahrt.»

Er wisse, dass etwa Gerste oder Weizen lose, also nicht in Säcken, darin gelagert wurden. «Vielleicht ist das Korn im Speicher auch getrocknet worden, so genau weiss ich es nicht.»

Früher lebten darin auch Hühner

Josef Bühler könnte sich vorstellen, dass das Korn in der Mühle am Mühleweiher gemahlen worden ist. Dort stand während mehrerer hundert Jahre eine Getreidemühle, die 1990 aus noch heute ungeklärten Gründen abgebrannt ist.

Der Naturkeller war früher das Zuhause von Hühnern. Über eine Hühnerleiter gelangten sie durch das Loch, oben rechts, jederzeit nach draussen. Bild: Beat Lanzendorfer

«Meine Eltern haben das Ökonomiegebäude aber nicht mehr als Kornspeicher genutzt. Im oberen Geschoss waren Werkzeuge untergebracht, im Keller lebten unsere Hühner.» Durch ein Loch in der Wand und eine dazugehörige Hühnerleiter hatten sie viel Auslauf auf der Wiese an der hinteren Seite des ehemaligen Speichers. «Die Hühner sind nicht mehr, den Keller und das Erdgeschoss nutze ich aber weiterhin als Lagerraum», sagt Josef Bühler.

Im Jahre 1990 den Betrieb ausgesiedelt

Im Jahre 1990 wurde der landwirtschaftliche Betrieb ausgesiedelt. Acht Jahre später verkauften die Geschwister Bühler das Bauernhaus am Müliweg. Der Speicher blieb aber im Besitz von Josef Bühler. Er und seine Frau Elisabeth lebten während 23 Jahren auf dem Feldhof, der sich an der Wilerstrasse kurz vor dem Cholbergrank befindet. Seit der Eröffnung der Bazenheider Umfahrungsstrasse im September 2006 wird dieser Abschnitt der Strasse aber nicht mehr genutzt.

Elisabeth und Josef Bühler wohnen seit 2013 wieder im Dorf, deshalb bleibt ihnen noch mehr Zeit, die Umgebung des Kornspeichers zu verschönern. Bild: Beat Lanzendorfer

2013 haben Bühlers den Feldhof verkauft und wohnen seither wieder im Dorf, im Eigenheim am Kapellenweg. Weil sich ihr neues Zuhause kaum zwei Gehminuten vom Speicher entfernt befindet, bleibt Elisabeth viel Zeit, ihren Speicher mit viel Blumen zu schmücken. Sie sagt:

«Ich mache es halt gerne und bin glücklich, wenn andere Freude haben.»

Als schützenswertes Gebäude eingestuft

Gemäss Schutzverordnung der Gemeinde Kirchberg, die Ortsbilder, Kulturobjekte und archäologische Schutzgebiete umfasst, gehört der Speicher am Müliweg 1 zu den schützenswerten und erhaltenswerten Bauten. Die Verordnung bezweckt die Erhaltung aller aufgeführten Schutzgegenstände. Alle baulichen Veränderungen sowie Erneuerungsmassnahmen im Innern und Äussern sind bewilligungspflichtig.

So wird der Speicher als schlichtes, für das Unterbazenheider Ortsbild aber enorm wichtiges Ökonomiegebäude beschrieben, das einen Eindruck der landwirtschaftlich geprägten Vergangenheit vermittelt.

Deshalb sei die unbedingte Beibehaltung des heutigen Zustandes sicherzustellen. Derartige Bauten seien ausgesprochen selten respektive würden häufig abgebrochen oder leider entscheidend verändert.