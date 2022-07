Heute kann man das Haus, in dem Ulrich Bräker einen Grossteil seiner Jugend verbrachte, für Ferien mieten. Es kommen vor allem Menschen, die die Nähe zur Natur und die Ruhe suchen und in der Umgebung wandern wollen. Viele Besucher wissen nichts von Ulrich Bräker, fangen aber an, sich für ihn zu interessieren, dass er in diesem Haus gelebt hat.