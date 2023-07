Austauschsemester «Es ist einfach, als Fremde mit den Menschen in Kontakt zu kommen»: Warum eine Kirchbergerin für sechs Monate nach Amsterdam geht Die 21-jährige Laura Keller wird im August für ein halbes Jahr nach Amsterdam reisen. Dort wird die Kirchbergerin als Austauschstudentin ihre Ausbildung zur Lehrerin fortsetzen. Sie will im Ausland auch ihr Hobby weiter ausüben: das Fussballspielen. Einen Verein sucht sie noch.

Laura Keller (vorne rechts) spielte während vieler Jahren beim FC Kirchberg. Seit sechs Monaten gehört sie dem Kader der Gemeinschaft FF Toggenburg an. Bild: Beat Lanzendorfer

Wenn Laura Keller von ihrem Zuhause in Kirchberg aus dem Fenster blickt, sieht sie die Sportanlage Sonnmatt. Auf dieser erlernte sie das Fussballspielen. Dazu später mehr.

In wenigen Wochen muss sie für sechs Monate auf diese Aussicht verzichten. Am 20. August fährt sie mit dem Zug in die niederländische Hauptstadt Amsterdam. Dort wird die angehende Oberstufenlehrerin ein Mobilitätssemester absolvieren.

Sie wollte schon immer Lehrerin werden

Die 21-jährige Laura Keller hat ihr erstes von vier Jahren an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) hinter sich, an der sie sich zur Oberstufenlehrerin ausbilden lässt. Sie sagt: «Lehrerin war schon als Kind mein Wunschberuf, daran hat sich bis heute nichts geändert.»

Sah sie sich früher eher als Primarlehrerin, ist sie sich inzwischen sicher, dass der Beruf Oberstufenlehrerin besser auf sie zugeschnitten ist. Zu dieser Erkenntnis kam sie erneut im vergangenen Juni, als sie in Altstätten während eines vierwöchigen Praktikums eine Realklasse unterrichtet hat.

Die angehende Oberstufenlehrerin Laura Keller. Bild: zvg

Aber warum verlegt sie nun ihren Wohnsitz vom beschaulichen Kirchberg in die Grossstadt Amsterdam mit seinen rund einer Million Einwohnerinnen und Einwohner? «Ich habe gehört, dass ein Mobilitätssemester eine coole Sache ist. Zudem kann es nicht schaden, wenn man im Ausland sein Leben eigenständig organisieren muss und dadurch selbstständiger wird.» Deshalb nutze sie nun das Angebot der Schule, im Ausland als Austauschstudentin Erfahrungen zu sammeln.

Sie sei eher Richtung Norden orientiert und habe sich bewusst für Amsterdam entschieden. Wobei: Ursprünglich sei der Plan Norwegen gewesen. Dort hätte es in diesem Jahr aber keinen freien Platz mehr gehabt. «Amsterdam ist aber eine gute Alternative, weil es eine schöne Stadt ist und die Menschen dort offen sind.» Sie sei von der PHSG in diesem Jahr die Einzige, die sich für Amsterdam entschieden habe. «Ich war schon einmal in der Stadt und erlebte nur Positives. Es ist einfach, als Fremde mit den Menschen in Kontakt zu kommen.»

Über die Schule den Platz gefunden

Das Austauschsemester hat ihr die PHSG organisiert. Wohnen wird sie in einem Studentenheim, das etwa 30 Minuten von der Schule entfernt liegt. Bedenken, sie könnte Heimweh bekommen, hat sie keine.

«Ich hatte auch bei einem vierwöchigen Sprachaufenthalt vor einigen Jahren in England kein Heimweh. Das Essen hingegen war gewöhnungsbedürftig», sagt Laura Keller lachend. Im Ausland würde man die Schweizer Küche halt schon vermissen. Nun sei sie gespannt, wie es in dieser Hinsicht im Land der Windmühlen ist. Stichwort Land: «Ich möchte nicht nur die Stadt erkunden, sondern das ganze Land. Es soll ja sehr viele Sehenswürdigkeiten geben. Da wird es mir kaum langweilig.»

Gemäss ihrem jetzigen Kenntnisstand sei der Stundenplan so ausgelegt, dass genügend Zeit bleibe, Land und Leute und die Kultur kennen zu lernen. Zeit, die sie vielleicht sogar mit Besuch aus der Heimat verbringen kann: «Es ist möglich, dass mich Kolleginnen besuchen kommen.»

Zu ihnen zählen auch einige, mit denen sie seit Jahren Fussball spielt. «Ich habe mit sechs Jahren beim FC Kirchberg angefangen.» Ihre Trainerinnen waren unter anderem Aline Hantz und Bettina Peter. Zwei, die auf der Sonnmatt ihre Spuren auch als Aktive hinterlassen haben, als die Frauen noch in der Nationalliga B spielten.

Sie spielt jetzt in Bütschwil

Den Kirchberger Fussballplatz sieht Laura Keller zwar noch immer täglich, trainieren tut sie aber mittlerweile auf der Sportanlage Breite in Bütschwil. Weil sich die Bütschwiler und Kirchberger Frauen zur Gruppierung FF Toggenburg zusammengeschlossen haben, gehört sie seit letztem Januar der 1. Mannschaft an, die in der 2. Liga spielt. Und dort hat sie sich dank guter Leistungen einen Stammplatz erkämpft.

Auf ihren geliebten Fussball möchte Laura Keller auch in den Niederlanden nicht verzichten. «Ich bin noch auf Vereinssuche. Eine Schweizerin, die in Amsterdam lebt, hat mir ein paar Adressen zukommen lassen.» Die werde sie kontaktieren und darauf hoffen, dass es klappt. Und zwar nicht nur zu Trainingszwecken. Vorsichtshalber nimmt sie ihren Spielerpass mit. Man wisse nie, es wäre doch super, wenn sie sich in den Niederlanden auch am Meisterschaftsbetrieb beteiligen könnte.

Nach ihrer Rückkehr wird sie sich dann wieder der Gruppierung FF Toggenburg anschliessen. Daran verschwendet sie zurzeit aber keinen Gedanken. Vorerst wird sie während der Semesterferien bis zu ihrer Abreise bei einem Ferienjob noch etwas Geld verdienen, damit sie sich in der Fremde auch etwas gönnen kann.