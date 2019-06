Glosse Social-Media-Offensive des FC Ebnat-Kappel: Sogar das Clubhüttli hat eine Facebook-Seite Beim FC Ebnat-Kappel herrscht ob des Aufstiegs in die 3.Liga Euphorie. Auch abseits des Platzes, sprich auf Social Media, scheint der Club auf dem Vormarsch. Timon Kobelt

Das Clubhüttli des FC Ebnat-Kappel hat eine Seite auf Facebook, die 41 Personen gefällt. (Bild: Timon Kobelt)

Das Toggenburg hat das Image, aufgrund seiner ländlichen Struktur und Bevölkerung wenig technikaffin und modern zu sein. Soziale Medien hätten es gerade in diesem Tal schwierig, denn Behörden, Unternehmen und Vereine bedienten sich anderer Kommunikationsmittel. Pustekuchen!

Interessantes Phänomen auf Facebook

Jüngst kam ans Licht, dass ein hiesiger Verein durchaus auf Social Media präsent ist: Der FC Ebnat-Kappel (FCEK) hat nicht einen, nicht zwei, sondern gleich drei Facebook-Seiten. Ich bin per Zufall auf dieses interessante Phänomen gestossen, als ich eine unserer regionalen Fussball-Vorschauen auf der Facebook-Seite des «Toggenburger Tagblatt» geteilt habe. Im Teasertext, der die Facebook-Nutzer «gluschtig» machen soll, unsere Artikel anzuklicken, wollte ich den FCEK markieren. Als Auswahl wurden mir folgende drei Seiten angeboten: FC Ebnat-Kappel, Club Hüttli FC Ebnat-Kappel und Grümpelturnier Ebnat-Kappel.

Meine Neugier war sofort geweckt. «Die müssen bei Ebnat einen vollamtlichen Social-Media-Manager beschäftigen», schoss es mir durch den Kopf. Nun gut: Dass für das Grümpeli eine eigene Facebook-Seite eröffnet wurde, macht wohl Sinn. Schliesslich gilt es als das grösste Fussball-Plauschturnier in der Ostschweiz.

Doch warum zur Hölle braucht das Clubhüttli einen separaten Facebook-Auftritt?

«Auf dieser Seite wird wohl etwa gleich viel Aktivität herrschen wie in der Wüste um die Mittagszeit», denke ich etwas zynisch. Pustekuchen!

Obwohl die Clubhüttli-Seite gerade einmal 41 Personen gefällt, sind im Jahr 2019 schon 43 Beiträge auf ihr zu finden. Der Verwalter des Accounts weist auf Vereinsanlässe hin, ruft Zuschauer auf, an die Spiele der verschiedenen Ebnater Mannschaften zu kommen und teilt ab und an die Resultate. Auch wenn ein Spiel verschoben wird, kriegt man es via Clubhüttli mit. Somit wird die winzige Gemeinschaft, die dem Clubhüttli auf Facebook folgt, regelmässig mit Inhalten und Informationen beliefert. Das sieht dann beispielsweise so aus:

Was die Aktivität betrifft, läuft das gemütliche Häuslein dem FC auf Facebook den Rang ab. Der Beleg: Auf der offiziellen Seite des FCEK wurde 2019 erst zehnmal etwas geteilt. Allerdings haben sie rund 100 Leute mehr mit «Gefällt-mir» markiert als diejenige des Clubhüttlis – wäre auch tragisch, wenn es umgekehrt wäre.

Die Zahl drei passt zum FC Ebnat-Kappel

Wenig überraschend wird die Grümpi-Seite am intensivsten verfolgt. 653 Menschen gefällt sie. Diese wurden in letzter Zeit regelrecht mit Beiträgen bombardiert, dass man sich für das Grümpi 2019 noch anmelden kann. Inzwischen ist die Anmeldefrist jedoch abgelaufen.

Das Grümpelturnier in Ebnat-Kappel ist übrigens ein Fixpunkt in meiner Agenda – auch dieses Jahr. Ich hoffe schwer, dass ich dann mit jemandem vom Verein über ihre Social-Media-Strategie – falls vorhanden – plaudern kann. Die simpelste Theorie für die drei Accounts: Aller guten Dinge sind drei. Das passt gut. Schliesslich ist die erste Mannschaft unlängst in die 3.Liga aufgestiegen. Dazu hat dann natürlich der FCEK etwas gepostet:

Doch vielleicht werde ich überrascht und der Club hat wirklich einen vollamtlichen Social-Media-Manager, der alle drei Seiten schmeisst. Pustekuchen.