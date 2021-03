Snowboard «Hammer Run! Super gmacht!»: Wie sich die Toggenburger über Jan Scherrers Erfolg freuen Jan Scherrer hat am Samstag in Aspen die WM-Bronzemedaille in der Halfpipe gewonnen. Die Toggenburger sind sich einig: Das ist mehr als verdient.

Mit seinem dritten Lauf sicherte sich der Ebnat-Kappler Snowboarder Jan Scherrer die WM-Bronzemedaille. Bild: PD

Gratulationsplakate sind in Ebnat-Kappel noch keine aufgestellt. Wer durch das Doppeldorf fährt, käme nicht auf die Idee, dass hier seit Samstag der Gewinner einer WM-Bronzemedaille wohnt. Doch hinter den Fassaden tut sich einiges.

«Jan Scherrers Medaille ist eine grosse Freude!»

Gemeindepräsident Jon Fadri Huder und der Gemeinderat gratulieren dem erfolgreichen Mitbürger herzlich. Sie seien daran, die Leistungen des Snowboarders am Dorfeingang mit Plakaten zu würdigen, sagt der Gemeindepräsident weiter. Gemeinsam mit dem Verkehrsverein will die Gemeinde den Snowboarder ehren. Wann und in welchem Rahmen, ist derzeit aber noch nicht bestimmt.

Eine hoch verdiente Medaille

Zahlreich sind auch die Gratulationen in den sozialen Medien. Nicht nur Toggenburgerinnen und Toggenburger, sondern Fans aus der ganzen Welt freuen sich mit Jan Scherrer über den Erfolg. Bravo-Rufe, Gratulationen und auch Respektbekundungen sind in den Kommentaren auf Scherrers Facebook-Eintrag zu lesen.

Der Gewinn dieser Medaille sei sehr verdient und sie hätten gewusst, dass er zu einer Medaille fähig sei, sind sich die Kommentatoren einig. Der Snowboarder selbst gibt sich in seinem Statement ganz bescheiden: «Mein Plan ging in Aspen komplett auf und ich stehe zum ersten Mal an einer WM auf dem Podest», schreibt er zu den Bildern.

Vorbildlicher Botschafter für das Toggenburg

«Die Bronzemedaille freut uns riesig, wir haben immer an sein Potenzial geglaubt», sagt Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus. Jan Scherrer ist seit vergangenem Herbst Botschafter des Toggenburgs. Er werde immer mehr als Toggenburger wahrgenommen und trage die Region in die Welt hinaus, sagt Gressbach weiter. Jan Scherrer sei stark mit dem ganzen Tal verbunden: Der Ebnat-Kappler bezeichnet den Chäserrugg als seinen Lieblingsplatz und hat im Wildhauser Funpark Snowland.ch mit seinem Sport angefangen.