Skisport-Nachwuchs Alle sind Gewinner am Migros Grand Prix in Wildhaus Der Migros Grand Prix fand am Samstag in Wildhaus statt, dies nach einem Unterbruch seit 2019.

Bereits die Kleinsten des Mini Race waren am Migros Grand Prix von der ersten Minute an parat. Bild: Christiana Sutter

Die Hoxperen Piste wurde nach dem leichten Schneefall der vorangegangenen Nacht durch die rund 70 Schneesportlehrerinnen und Schneesportlehrer der Schneesportschule Wildhaus ausgerutscht und für die drei Läufe des Mini Race und der beiden Läufe für die kleineren und grösseren Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer hergerichtet. Die rund 600 teilnehmenden Kinder fanden faire Pistenverhältnisse vor.

Grand Prix als internationaler Vergleich

Die Vorfreude und Nervosität machte sich bei vielen Kindern bemerkbar, denn viele waren das erste Mal am Start. Die jungen Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer wurden entweder durch einen Elternteil betreut oder sie besichtigten das Rennen in der Gruppe mit ihrem Skiklub. An den verschiedenen Skianzügen war zu sehen, woher die Kinder kommen.

Das Renngelände wurde von zahlreichen Helferinnen und Helfern optimal präpariert. Bild: Christiana Sutter

Nebst vielen Klubs aus dem Toggenburg, Werdenberg und benachbartem Fürstentum Liechtenstein kamen die Kinder aus der ganzen Schweiz. Aber auch aus dem Ausland gab es Mädchen und Knaben, welche die spezielle Rennatmosphäre an einem Migros Grand Prix erleben wollten. So gab es Kinder aus Deutschland, Österreich und Argentinien vom Skiclub Bariloche. Diese jungen Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer kommen seit mehreren Jahren ins Toggenburg für ein Trainingslager. Für diese Kinder ist der Grand Prix ein internationaler Vergleich.

Mit guter Skitechnik überzeugt

Die Kleinsten starteten am Mini Race auf dem unteren Teil der kleinen Piste. Ab Jahrgang 2016 bis Jahrgang 2012 fuhren die jungen Rennfahrerinnen und Rennfahrer auf der kleinen Piste. Ab Jahrgang 2011 bis Jahrgang 2006 nahmen die Mädchen und Knaben die grosse Piste unter die Ski.

Das Highlight vieler Teilnehmenden – das Renndörfli. Christiana Sutter

Schon die Kleinsten überzeugten mit einer guten Skitechnik. Bei den Kindern auf der grossen Piste waren sowohl bei den Mädchen und den Knaben ambitionierte Rennfahrerinnen und Rennfahrer auszumachen. Jeweils die vier erst platzierten Mädchen und Knaben eines Jahrgangs qualifizieren sich an einem der elf Austragungsorte für den Final Ende März, der dieses Jahr in Obersaxen ausgetragen wird.

10 Bilder 10 Bilder Mädchen Jahrgang 2013 Bild: Christiana Sutter

Aus dem Toggenburg und dem Werdenberg haben sich mehrere Mädchen und Knaben dafür qualifiziert. Allen voran die beiden Nachwuchsskifahrer aus dem OSSV Kader. Elin Romer aus Ebnat-Kappel und Luca Gantenbein vom Skiclub Grabserberg gewannen in ihren Rennen des Jahrgangs 2006. Die beiden 16-Jährigen sind auch in nationalen Vergleichen auf den vordersten Rängen anzutreffen.

Dank gut organisiertem Team

Nach dem Rennen erwartete die Kinder im Zielgelände das Grand Prix Dörfli. Nebst dem eigentlichen Skirennen das Highlight Vieler. Dort konnten sie an den Ständen der Sponsoren spielen, an Wettbewerben teilnehmen und weitere schöne Preise gewinnen.

Als Abschluss eines ereignisreichen Renntages fand die Rangverkündigung im Zielgelände statt. Obwohl allen Kindern die Rangierung schon bekannt war, war dies der abschliessende Höhepunkt. Jeweils die ersten vier eines Jahrgangs durften aufs Podest und die Medaillen und das erhoffte Couvert für das Finale entgegennehmen.

Streckenchef Ruedi Lenherr (links) und Helfer Sascha Wenk. Bild: Christiana Sutter

Dass ein solcher Anlass überhaupt möglich ist, benötigt es ein gut organisiertes Team. Die Schneesportschule Wildhaus ist für den Rennablauf, die Verpflegung und die Organisation der Helferinnen und Helfer verantwortlich. Toggenburg Tourismus hat die Koordination zwischen Swiss-Ski und weiteren Institutionen übernommen. Sie sind für Sitzungen, Startnummernausgabe, Kontakt mit den Sponsoren und Übernachtung zuständig.

Sonja Nef (rechts) und Tochter Anna Flatscher genossen den Skitag. Bild: Peter Maeder

Auch die Bergbahnen Wildhaus sind an diesem Tag gefordert. Nebst dem normalen Wochenendbetrieb befördern sie alle Kinder und Betreuer, damit die Mädchen und Knaben rechtzeitig am Start sind. Freuen dürfte sich alle Verantwortliche, dass die Zukunft des Migros Grand Prix in Wildhaus gesichert ist. Dies bestätigte Simon Koch, Projektverantwortlicher von Swiss-Ski, «2024 wird wieder ein Qualifikationsrennen in Wildhaus durchgeführt.»