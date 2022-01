Ski alpin Der lange Weg in den Spuren von Odermatt, Gisin und Co.: Elin und Marvin Romer aus Ebnat-Kappel verfolgen den Traum, Skirennfahrer zu werden Die Geschwister Elin und Marvin Romer aus Ebnat-Kappel gehören in ihren Jahrgängen zu den grossen Skitalenten. Um dereinst an die Spitze zu kommen, nehmen sie einen beträchtlichen Aufwand auf sich.

Der 17-jährige Marvin Romer strebt eine Karriere als Skirennfahrer an. Bild: PD

Wer in den Wintermonaten mit einer Skifahrerin oder einem Skifahrer das persönliche Gespräch sucht, muss sich entweder in Geduld üben oder nach anderen Möglichkeiten Ausschau halten.

Die 15-jährige Elin Romer und ihr 17-jähriger Bruder Marvin wohnen zwar noch bei ihren Eltern Astrid und Marcel Romer in Ebnat-Kappel, zu Hause sind sie aber nicht oft.

Elin Romer hat das Talent, um im Ski alpin an die nationale Spitze vorstossen zu können. Bild: PD

Deshalb stellt sich Vater Marcel zur Verfügung, um aufzuzeigen, welchen Weg die beiden Nachwuchstalente eingeschlagen haben und was auf diesem für ein Aufwand erforderlich ist.

Eine wichtige Phase der Karriere

Elin Romer gehört dem Jugendkader des Ostschweizer Skiverbandes an. In diesem Winter geht es für sie darum, den Sprung in das nationale Kader ihres Jahrganges (2006) zu schaffen. Bei acht Rennen, von denen sechs in die Schlusswertung kommen, hat sie die Chance, sich zu beweisen.

Die Slalom-, Riesenslalom- und Super-G-Fahrerin hat gute Chancen, Ende Saison ihr Ziel zu erreichen. Für ihren Traum trainiert sie mindestens viermal in der Woche im Schnee. Als Ausgleich betreibt sie Poweryoga und turnt beim Turnverein Salto Wattwil. Letzteres, wenn es die Zeit erlaubt.

Elin Romer. Bild: PD

Der Saisonverlauf von Bruder Marvin, Mitglied im Juniorenkader des Ostschweizer Skiverbandes, gestaltet sich ähnlich. «Er trainiert zurzeit rund drei Stunden, und das fünfmal die Woche», sagt Vater Marcel. Hinzu kommen die Rennen. Für den 17-Jährigen geht es in den nächsten Jahren darum, den Sprung in das nationale Kader zu realisieren. Die Chancen dazu sind nicht unrealistisch.

Beide gehen in St.Gallen zur Schule

Um ihre sportlichen Ziele mit der schulischen und beruflichen Ausbildung optimal vereinen zu können, absolvieren beide die United School of Sport in St.Gallen. Dazu erklärt Vater Marcel:

Marcel Romer, Vater der Skitalente Elin und Marvin. Bild: Beat Lanzendorfer

«Im Winter sind sie praktisch immer unterwegs und deshalb von der Schule mehr oder weniger freigestellt.»

Das heisst aber nicht, dass sie in der wenigen freien Zeit, die ihnen verbleibt, die Beine hochlagern können. Sie müssen sich bei den Lehrkräften abmelden und den Stoff alleine lernen. «Für die Prüfungen erhalten sie ein Zeitfenster, gebüffelt wird oftmals am Abend im Hotel, dafür braucht es einiges an Disziplin», sagt der Vater.

Das Umfeld muss mithelfen – auch finanziell

Wer auf diesem Niveau Ski fährt, ist auf die Mithilfe des Umfeldes angewiesen. Vater Marcel hat im Keller des Eigenheims einen Serviceraum eingerichtet und ist eigenen Angaben zufolge in den letzten Jahren zum Wachstüftler geworden. «Wenn Elin und Marvin für Rennen oder Trainings unterwegs sind, sollen sie gutes Material zur Verfügung haben.»

Stichwort Material: Die Präparierung der Ski ist das eine, die Finanzierung das andere. Die beiden Nachwuchstalente profitieren zwar von vergünstigten Einkaufsmöglichkeiten, die finanziellen Belastungen bewegen sich aber trotzdem jährlich im fünfstelligen Bereich. Um die Kosten auf mehrere Schultern verteilen zu können, ist es Romers gelungen, einige Sponsoren zu gewinnen, die Elin und Marvin finanziell unter die Arme greifen.

Marvin Romer. Bild: PD

Nebst der Skipräparation übernimmt Vater Marcel zusätzliche Aufgaben wie die Betreuung an der Piste oder das Organisieren von weiterem Material. Mutter Astrid ist hauptsächlich für administrative Belange zuständig, stellt sich zusammen mit Ehemann Marcel aber auch für Fahrdienste zur Verfügung. «Wir machen es gerne und lernen so auch viele andere Leute kennen», sagt Marcel Romer. Der Chef Unterhalt der Ebnat AG ist froh, dass er einen verständnisvollen Arbeitgeber hat.

Um am Ende der Rennsaison den Sprung nach oben zu realisieren, sind mehrere Komponenten erforderlich. Nebst Willen und Glück ist es wichtig, dass die beiden jungen Sportler vom Skiclub Ulisbach verletzungsfrei bleiben. In dieser Hinsicht ist ihnen das Glück in der Vergangenheit zur Seite gestanden, das soll so bleiben.

Romers sind eine sportliche Familie

Zur sechsköpfigen Familie Romer gehören noch der 21-jährige Nick und der 19-jährige Lukas. Beide fahren auch Ski, haben ihre Prioritäten aber mittlerweile zum Fussball hin verlagert. Lukas spielt beim FC Ebnat-Kappel (4.), Nick wechselte nach Abschluss der Vorrunde vom FC Wattwil Bunt (2.) zum FC Bazenheid (2. Liga inter).

Vater Marcel war früher ebenfalls Fussballer. Gestartet als Junior beim FC Ebnat-Kappel, spielte er auch als Aktiver bei den Obertoggenburgern. Seine weiteren Stationen waren der FC Bütschwil und der FC Bunt. Als Trainer betreute er die 1. Mannschaft seines Stammvereins und zuletzt in der Saison 2013/14 den FC Wattwil Bunt.

Den ersten Riesenslalom am letzten Sonntag auf dem Ruestel gewann Elin Romer vor Florine Bircher, links, und Nina Tschumper. Bild: PD