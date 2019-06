Simon Müllers Geschmack entscheidet nicht alleine über das Sortiment in seiner Weinhandlung Der Weinliebhaber Simon Müller hat sich mit der Übernahme von Steiner Weine in Wattwil beruflich selbstständig gemacht. Wein zu verkaufen sei im ländlichen Gebiet eine Herausforderung, vor allem an eine jüngere Kundschaft, sagt er. Sabine Camedde

Simon Müller führt Steiner Weine im bewährten Stil weiter, nur langsam passt er das Sortiment in der Weinhandlung an. (Bild: Sabine Camedda)

Der Zufall hat Simon Müller in die Weinhandlung von Ruedi und Sonja Steiner in der Wattwiler Scheftenau geführt. Schon seit längerem dachte der in Wil wohnende Gossauer daran, sein Hobby zum Beruf zu machen.

In einem Vermittlerbüro kreuzte sich sein Weg mit jenem der Steiners, die zwecks Nachfolgeregelung dieses Büro aufgesucht hatten. «Als ich dann zum ersten Mal mit Ruedi und Sonja Steiner bei einem Glas Wein am Tisch sass, passte es zwischen uns auch menschlich», blickt Simon Müller zurück.

Die Geschäftsübergabe wurde geplant. Aus gesundheitlichen Gründen musste Ruedi Steiner früher als geplant zurücktreten. Seit April führt Simon Müller nun die Weinhandlung in der Wattwiler Scheftenau.

«Trinker vom Römer sterben aus»

Die erste Zeit sei geprägt vom Besuchen bei Gastronomen und vom Kennenlernen der bestehenden Kunden, sagt Simon Müller. Der grösste Teil der Kundschaft von Steiner Weine kommt aus der Gastronomie-Branche. «Die Laufkundschaft im Laden in der Scheftenau ist klein und konzentriert sich auf wenige Tage», sagt Simon Müller.

Er hat darauf reagiert und beschränkt die Ladenöffnungszeiten auf die Vormittage. Die Nachmittage nutzt er für Kundenbesuche und die Erweiterung seines Netzwerkes. Da er im Moment vorwiegend alleine arbeitet, ist dies ein guter Kompromiss. Sonja Steiner unterstützt ihn jeweils am Freitag als Teilzeitkraft, damit er die Auslieferungen tätigen kann.

Bezüglich des Sortiments hat Simon Müller noch keine grossen Veränderungen vorgenommen. Dieses sei zu einem gewissen Teil durch die Nachfrage bestimmt, sagt er und nennt als Beispiel leichte Rotweine vom Kalterersee. Diese werden traditionell im Römer serviert. «Die Römer-Trinker sterben aus und somit nimmt die Nachfrage nach diesem Wein ab», erklärt Simon Müller.

Jedoch hat er bereits einige neue Tropfen in den Regalen der Weinhandlung stehen. Weissweine von der Mosel und der spanische Profundo ergänzen das breite Angebot aus Rot- und Weissweinen aus der Schweiz und dem Ausland. Viele der Weine, die er seinen Kunden anbietet, schmecken auch Simon Müller. Es sei aber nicht sein Geschmack alleine, der darüber entscheidet, ob er einen Wein ins Sortiment aufnimmt oder nicht.

Dieses sollte abwechslungsreich sein und verschiedene Gustos abdecken, findet Simon Müller, der gerne weisse Schweizer Weine und körperreiche Rotweine aus Italien, Frankreich und Spanien trinkt. Da komme ihm entgegen, dass seine Frau beim Wein einen anderen Geschmack habe und ihn so auf Weine hinweise, die eher Frauen schmecken, erzählt er schmunzelnd.

Besuche bei Produzenten gehören dazu

Wie auch seine Vorgänger Ruedi und Sonja Steiner wird Simon Müller immer wieder Produzenten besuchen, deren Weine er verkauft.

«Ich finde es wichtig zu wissen, woher die Weine stammen und wie sie hergestellt werden.»

Durch solche Besuche und den persönlichen Kontakt zum Winzer bekomme er einen anderen Bezug zum Wein. Zudem erfährt er viel über das Produkt und kann dieses Wissen dem Kunden weitergeben. Gerade diese Geschichten und die Beratung über Spezialitäten seien es, was eine Weinhandlung wie Steiner Weine von Grossverteilern abhebe. Simon Müller ist überzeugt, dass er so den einen oder anderen Weinliebhaber motivieren kann, sich in seiner Weinhandlung umzusehen und den Wein zu degustieren.

Der Stand an der Toggenburger Messe sei dafür eine gute Gelegenheit gewesen. Weiter führe er die Degustationstage im Herbst weiter, an denen verschiedene Weine probiert und entdeckt werden können. «Auf Anmeldung bieten wir in der Scheftenau auch private Degustationen an», sagt Simon Müller weiter.

Er sieht es als Chance, die Weinhandlung im Toggenburg zu führen, dies im Bewusstsein, dass das Geschäft vor allem durch Gastronomiekunden getragen wird. Um das Segment der Privatkunden weiter auszubauen, setzt Simon Müller vor allem auf gezielte Social Media und Online-Massnahmen. Vom Erfolg einer Weinhandlung in der Region Toggenburg ist er aber nach wie vor überzeugt.