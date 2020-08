Damals: Silber an der Juniorinnen-EM im Beachvolleyball gewonnen Aus vergangenen Zeiten: Das «Toggenburger Tagblatt» veröffentlicht jede Woche Begebenheiten aus vergangenen Zeiten. Was ist vor 100, 50, 20 oder 10 Jahren im Toggenburg passiert?

Melanie Schönenberger und Isabelle Forrer freuen sich über ihre Silbermedaillen. Bild: PD

Vor 100 Jahren

7. August: Wattwil. Die Arbeiten an der Wasserleitung nach Ulisbach sind so weit fortgeschritten, dass dieser Weiler direkt an die Hydrantenleitung der Wasserversorgung Wattwil angeschlossen ist und die Zuleitung in die Häuser erfolgen kann. Damit ist der schon lang gehegte Wunsch der dortigen Anwohner mit Hilfe von Gemeinde und Staat in Erfüllung gegangen.

Der Emdet hat bedeutend früher als andere Jahre begonnen und ist teilweise schon durchgeführt. Die Qualität ist erfreulich, die heissen Tage erlaubten sogar das Einheimsen von «Eintägigem».

7. August: Neckertal. Die Hoffnung, dass sich die Maul- und Klauenseuche auf den einen Fall beschränken werde, hat sich nicht erfüllt. Im Bühl, im Stalle des Landwirts und Kaminfegers, wurde dieselbe ebenfalls konstatiert. Von hier nahm die gefürchtete Krankheit ihren Lauf talabwärts dem Necker entlang, und ergriff den grossen Viehbestand des Herrn Grob im Auboden. Weiter unten, in Siggetschwil-Brunnadern, liess sich der unheimliche Gast ebenfalle nieder. Sonderbar mutet uns das sorglose Verhalten des Publikums in den Gegenden an, wie wir es anlässlich der «Chilbi» in Brunnadern beobachten konnten, wo bis zum frühen Morgen in vollgestopften Tanzsälen dem Vergnügen gehuldigt wurde.

11. August: Wattwil. Die gefürchtete Seuche pocht schon an die Türe unserer Gemeinde. Unter dem Hüttenbühl wurde die Maul- und Klauenseuche festgestellt. Etwa 70 Stück Jungvieh befinden sich dort in der Sömmerung. Die anstossenden Alpen diesseits und jenseits des Hüttenbühl-Regulastein sollen entladen werden zum grossen Schaden der Alpbesitzer; der üppige Graswuchs hätte noch für einige Wochen für den Weidegang gereicht.

Vor 50 Jahren

7. August: Toggenburg. Die Schwimmbäderlaufen jetzt auf Hochtouren. Die einzelnen Anstalten kommen bei schönem Wetter täglich auf ungefähr folgende Besucherzahlen und Wassertemperaturen: Unterwasser 800 Personen bei 24 Grad, Ebnat-Kappel 1300 Personen bei 23 Grad, Wattwil 1100 Personen bei 22 Grad, Lichtensteig 700 Personen bei 22 Grad. Wer bis heute noch nicht schwimmen gelernt hat, den locken die warmen Tage vielleicht plötzlich doch noch in kühle Nass. Übrigens: Den Anfängern wird die Scheu vor dem Wasser an einem Sonderkurs in Ebnat-Kappel schnell ausgetrieben und ihnen dafür das Einmaleins der Badenixen eingetrichtert. Und wem das weniger zusagt, der macht sich’s sonst irgendwie bequem und lässt sich von der Sonne knallrot und braun anbraten. Zumindest müsste er sich aber unter der Dusche abkühlen, hilft bei Zirkulationsstörungen. Doch aufgepasst: Es gibt Leute, die nach einem solchen Sonnenbad kaum mehr wissen, wie sie im Bett liegen, geschweige denn ihr Kleider anziehen sollen. Falls Sie daran zweifeln, dass es vor dem Baden besser ist, sich an ein Birchermüesli zu halten als an Schnitzel mit Pommes frites, Erbsli und Coup Maison, dem sei geraten, die wichtigsten Verhaltensregeln zu lesen, die in jeder Badeanstalt angeschlagen sind.

Vor 20 Jahren

9. August: Beachvolleyball. Die beiden Spielerinnen des KSV Wattwil, Isabelle Forrer und Melanie Schönenberger, haben an der Juniorinnen-EM in Nürnberg die Silbermedaille im Beachvolleyball gewonnen. Souverän beendete das Toggenburger Duo mit dem Punktemaximum die Vorrundenspiele und die anschliessende Zwischenrunde. In dieser besiegten sie die späteren Finalgegnerinnen in nur 17 Spielminuten problemlos mit 15:4 Punkten. Vor den rund 3000 Zuschauern auf dem Center Court fehlte den Spielerinnen nach dem viertägigen Turnier mit hoch stehenden Spielen letztendlich die Kraft für die ganz grosse Überraschung; sie unterlagen mit 5:12 und 3:12. Mit ihrer frischenden Spielweise und ihrem lockeren Auftreten haben die beiden mit ihrem Couch Urs Bachmann zusammen jedoch beste Werbung für das Schweizer Junioren-Beach gemacht.

Vor 10 Jahren

10. August: Toggenburg. Wie wird im Toggenburg mit der Empfehlung des Kopfbedeckungsverbots, welches vom Bildungsdepartement an die Schulgemeinden gelangte, umgegangen? «Kein überstürztes Handeln», lautet der Konsens der Toggenburger Schulgemeinden. In den verschiedenen Schulgemeinden ist bisher nichts bekannt über Neuzuziehende, welche die Umsetzung der Vorgabe sofort fordern würden. Und Kopftücher im Besonderen waren bisher kein Problem. Vielleicht könnte es sich ergeben, dass junge Frauen aus der Neckermühle, welche zu der Schuleinheit Neckertal gehören, mal mit einem Kopftuch erscheinen würden. Da müsste man von Fall zu Fall entscheiden.