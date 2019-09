Sieger der Stierenschau in Wattwil In sieben Kategorien wurden «Mister»-Titel vergeben. Peter Jenni

Mister Genetik OB

1. Tizian, Ueli Achermann

2. Willi, Willi Strübi

3. Ruben, Hanspeter Koch

Mister OB ältere

1. Einar, Martin Schrepfer

2. Orso, Marco Räbsamen

3. Lucky, Urs Hartmann

Mister OB jüngere

1. Obelix, Samuel Jäger

2. Rocky, Christian Vetsch

3. Bobo, Ernst Näf

Mister BS jüngere

1. Jonas, Hansueli Roth

2. Loris, Karl Alpiger

3. Pancho, Ruedi Brander

Mister Genetik BS

1. Gandoro, Josef Forrer

Mister BS mittlere

1. Mentor, Emil Alder-Inauen

2. Camillo, René Stark

3. Alessio, Bruno Hersche-Altherr

Mister BS ältere

1. Perlo, Florian Künzle

2. Semino, Roman Jung

Die Viehschauen im Toggenburg starten mit der Schau in Wattwil bei der Markthalle am Mittwoch, 25. September. Dem «Toggenburger Tagblatt» ist es nicht möglich, über alle Viehschauen zu berichten. Die Gewinner können per E-Mail an redaktion@toggenburgmedien.ch gemeldet werden.