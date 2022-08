Randstein touchiert, gegen Zaun geprallt: 32-jähriger Motorradfahrer in Krummenau tödlich verunfallt

Am Sonntagabend verunfallte in Krummenau ein Motorradfahrer tödlich. Der Mann prallte gegen einen Zaun und blieb schwer verletzt liegen. Trotz schneller erster Hilfe verstarb der 32-Jährige noch am Unfallort. Die Ursache ist aktuell unklar.