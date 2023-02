Seitenblick/Speerspitz Picknick ohne Panik Corona, Energiekrise, Ukraine-Krieg – plötzlich war das alte Thema Notvorrat neu lanciert. Doch die Bedeutung der persönlichen Vorratshaltung sinkt bereits wieder. Eine Entwicklung, die so nicht neu ist.

Der persönliche Notvorrat erhielt in den vergangenen Jahren eine neue Bedeutung – diese jedoch aufrecht zu erhalten, ist eine Herausforderung. Symbolbild: Reto Martin

In Grossmutters Wohnzimmer gab es einen grau lackierten Einbauschrank mit Kassettentüren und einem Lüftungsgitter über der Sockelleiste. Darin lagerten Jute- und Baumwollsäcke mit Zucker, Reis und Mehl. Darüber, auf den drei Regalen, allerhand Dosen und Einmachgläser. Omas Notvorrat. Wozu der gut sein sollte, war uns Kindern der 60er-Jahre ein Rätsel. Krieg, Hunger, Not – dazu fehlte uns der Bezug. Der Zweite Weltkrieg war genauso Geschichte wie der Korea-Krieg oder die Kuba-Krise.

Notvorrat? Es dauerte fast ein halbes Jahrhundert, bis Corona und der Krieg in der Ukraine im Kontext zur drohenden Energiekrise die Ära der kollektiven Sorglosigkeit beendeten. Vorratshaltung für schlechte Zeiten war trotz voller Supermarktregale plötzlich opportun. Diese hatte zwar über die Jahrzehnte auf der Empfehlungsliste des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gestanden. Doch weder PR-Aktionen mit standardisierten Notfallpaketen («Lieber ein Picknick als Panik») im Jahr 1988 noch mässig kreative Slogans wie «Vorröt chaufe mit Verstand, isch au Dienscht am Vaterland» (1957) oder «Damit der Fall der Fälle nicht zur Falle wird» (1997) verhalfen dem Anliegen langfristig zu Beachtung.

Die Pandemie ist beendet, der Krieg in der Ukraine dauert seit einem Jahr. Die Angst vor einer winterlichen die Energiekrise hat sich verflüchtigt. Und der tatsächlich pflichtbetreu angelegte Notvorrat weist inzwischen Lücken auf. «Erst kommt stets das Alte dran, Neues stelle hinten an.» Eine ehemalige behördliche Empfehlung, die genauso Sinn macht wie die Haltung eines Notvorrats an sich. Jedoch zeichnet sich neuerlich jene Diskrepanz zwischen Kenntnis und menschlichem Verhalten ab, welche die letzten Jahrzehnte in geprägt hatte.

Der Notvorrat wird immer dann zum Thema, wenn die Erde brennt. Und die Folge ist das, was er gerade verhindern soll: Panik und Hamsterkäufe. Ob diese Erkenntnis allerdings reicht, um etablierte Verhaltensmuster langfristig zu ändern, ist fraglich. Wie auch immer: Ich denke, ich gehe mal einkaufen – für ein «Picknick ohne Panik», egal, was auf der Welt geschieht.