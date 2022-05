Seitenblick/Speerspitz Petrus ist ein Turner – deshalb hat der Zuzwiler Leuberg-Cup immer Wetterglück Ob selektive Erinnerung der Grund ist, oder ob es tatsächlich eine meteorologische Regel gibt: Gewisse Veranstaltungen scheinen mehr Glück mit dem Wetter zu haben als andere. Larissa Flammer Drucken Teilen

Zwischendurch bewölkt, aber trocken und angenehm warm; das Wetter am diesjährigen Leuberg-Cup spielte perfekt mit. Bild: Christoph Heer

Am vergangenen Wochenende hatten wir schönes Wetter. Das stand nie in Zweifel. Die Einladungen für ein Terrassenfest konnte ich schon Wochen im Vorfeld verschicken, ohne mir Gedanken über den Wetterbericht machen zu müssen.

Denn am Samstag fand in Zuzwil der Leuberg-Cup statt. Und dieses Turnfest kann sich immer über trockenes Wetter freuen, bei angenehmen, frühlingshaften Temperaturen. Die Veranstalter mussten im vergangenen Vierteljahrhundert kaum je auf den Schlechtwetter-Zeitplan zurückgreifen. «Petrus ist ein Turner», lautet denn auch ein geflügeltes Wort im Dorf.

Diese meteorologische Regel hat viele Schwestern. Erzähle ich Auswärtigen vom Wetterglück der Zuzwiler Turnerfamilie, ernte ich häufiger ein bestätigendes Kopfnicken als verwirrte Blicke. «Bei uns an der Chilbi haben wir auch immer schönes Wetter», heisst es dann. Oder: «Unser Grümpeli wird dafür immer verregnet.»

Das Wort «immer» ist dabei freilich mit einem Körnchen Salz zu nehmen. Meine Erinnerungen an den Leuberg-Cup, die bis in die frühste Kindheit zurückreichen, sind durchwegs positiv. Allfällige Regengüsse habe ich wohl schlicht vergessen. Oder damals schon gar nicht richtig wahrgenommen.

Dieses Jahr hat das Wetter die Regel aber wieder zu 100 Prozent erfüllt. Es waren immer wieder mal Gewitter angesagt, in der Nacht zuvor hat es sogar geregnet. Aber während des Leuberg-Cups war das Wetter trocken, die Temperaturen angenehm. Das Wohlwollen von Petrus, dem Turner, erstreckte sich sogar über das Terrassenfest am Tag danach. Und die Bars und Restaurants konnten ihre Gäste schon am Freitag im Freien bedienen.

Der Wiler Kulturbahnhof Gare de Lion setzt auch dieses Jahr wieder auf seine Sommerbar Bar de Lion. Bild: PD

Dass so viele Beizen wieder Tische und Stühle nach draussen stellen, ist eine Freude. Während der vergangenen zwei Sommer war das zwar wegen Corona vermehrt erlaubt und gefragt, doch aufgrund des nassen Wetters dennoch kaum praktikabel.

Das soll dieses Jahr anders werden: Restaurantbesuche sind wieder ohne Einschränkungen möglich. Trotzdem dürfen wir die lauen Sommerabende draussen verbringen und gibt es sogar Konzertlokale wie den Wiler Gare de Lion, der Veranstaltungen ins Freie verlegt. Wir müssen es nur nutzen.