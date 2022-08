Seitenblick/Speerspitz Müller, Meier oder Schmid? Nein, Lanzendorfer Warum Beat Lanzendorfer statt Prinz, Burgbesitzer oder Gutsherr Redaktor beim «Toggenburger Tagblatt» ist. Beat Lanzendorfer Drucken Teilen

Statt in einem Schloss zu wohnen, lässt es sich auch im Toggenburg gut leben. Bild: PD

Das Bundesamt für Statistik hat die häufigsten Familiennamen veröffentlicht. Müller, Meier und Schmid führen die Tabelle an. Bei Mehrfamilienhäusern sind diese Namen oft auf mindestens einem Briefkasten zu finden. Verwechslungsgefahr inklusive.

Solche Probleme kenne ich nicht. Auf den Namen Lanzendorfer hören in der Schweiz nach meinen Erkenntnissen noch mein Bruder Hans-Georg, er lebt in der Nähe von Frauenfeld, sowie eine Person im Kanton Aargau. Etwas mehr kommt der Name vor, wenn auf dem O noch zwei Pünktchen angebracht sind.

Was es mit dem Namen Lanzendorfer auf sich hat und woher er kommt, hat mein im Sommer 2013 verstorbener Vater in aufwendiger Ahnenforschung recherchiert. Wobei er bis ins 16. Jahrhundert zurückgekommen ist, davor verliert sich der Name irgendwo in Ungarn.

Gemäss ihm soll es in der Nähe von Wien ein Dorf namens Lanzendorf geben, das meine Vorfahren einst gründeten. Sogar eine Burg oder ein Schloss soll sich noch heute dort befinden. Spiel- und Trinksucht waren dann der Grund, weshalb meine Vorfahren das Gebiet verlassen mussten und sich in Oberbayern ansiedelten.

Dort gibt es noch heute ein landwirtschaftliches Gut mit Namen Lanzendorf. Menschen, die auf den Namen Lanzendorfer hören, leben dort aber nicht mehr. Auch sie hätten gemäss Überlieferungen meines Vaters, er war persönlich einmal vor Ort, wegen Geldmangels das Gut verlassen müssen.

Da bleibt mir nur die Erkenntnis: Hätten meine Vorfahren etwas seriöser gelebt, wäre ich heute möglicherweise ein Prinz, ein Burgherr oder wenigstens ein Gutsherr eines landwirtschaftlichen Anwesens. Tauschen möchte ich trotzdem nicht, hier im Toggenburg lässt es sich doch ganz gut leben.

Aber warum bin ich überhaupt in der Schweiz gelandet? Das habe ich meinem bereits erwähnten Vater zu verdanken. 1935 in Frickingen am nördlichen Bodenseeufer zur Welt gekommen, ist er im Jahre 1953 nach seiner Lehre als Schlosser in die Schweiz ausgewandert. Handwerker waren schon damals gesucht, er hatte keine Probleme, hier Arbeit zu finden.