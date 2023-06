Seitenblick/Speerspitz Bewegung über den Mittag Je älter der Tag wird, desto schwerer fällt es vielen Menschen, sich zu bewegen. Dagegen gibt es ein gutes Rezept – es braucht dazu nur ein bisschen Wille. Beat Lanzendorfer Drucken Teilen

Der Thurweg in Wattwil eignet sich gut für Spaziergänge. Im Hintergrund die im Frühling neu erstellte Holzbrücke zur Markthalle. Bild: Beat Lanzendorfer

Ohne Bewegung geht in meinem Leben fast nichts. Früher war das noch ausgeprägter als heute. Mit fortgeschrittenem Alter ertappe ich mich leider immer häufiger, dass mein Wille zur Bewegung im Sinkflug begriffen ist. Besonders abends tue ich mich oft schwer, noch eine Runde zu laufen, im Fitnessstudio noch etwas zu machen oder mich wenigstens aufs E-Bike zu setzen, um noch ein paar Kilometer abzuspulen.

Viel öfters sagt mein innerer Schweinehund zu mir: «Lass es, ein Bierchen am Grill kann doch auch schön sein, besonders jetzt, bei diesen angenehmen Temperaturen.» Viel Überredungskunst braucht es nicht, in der Regel sage ich zu mir: «Stimmt, bleib sitzen.» Der Ärger über mich selbst stellt sich schnell ein, wenn ich zu später Stunde feststelle, dass mein Bewegungsradius während des Tages einigermassen überschaubar war.

Nun habe ich eine Lösung entdeckt, diesem Manko entgegenzuwirken und meinem inneren Schweinehund ein Schnippchen zu schlagen: Der Spaziergang über Mittag. Hier bietet sich der Weg an der Thur in der Nähe meines Arbeitsplatzes in Wattwil geradezu an.

Von der Rietwisstrasse geht es Richtung Badi und von dort über den neuen Holzsteg zur Markthalle, dann rechts der Thur entlang dem Wattwiler Zentrum entgegen. Bei der zweiten Brücke die Thurseite wechseln und von dort an den Ausgangspunkt zurück. Meistens hänge ich noch eine zweite Runde an, damit ich eine knappe Stunde unterwegs bin – es soll sich ja lohnen.

Selbstverständlich kann ich von meinen Kolleginnen und Kollegen auf der Wiler Redaktion nicht verlangen, dass sie mich zwecks Bewegung täglich im Toggenburg besuchen. Das ist auch gar nicht nötig, denn in der Äbtestadt gibt es genügend Möglichkeiten, um seinem körperlichen Tatendrang nachzukommen. Wenn ich da nur an den Wiler Weier unterhalb der Altstadt denke, der ist immer einen Besuch wert.

Die Tipps zur Bewegung gelten nicht nur jenen, die in der Medienbranche arbeiten. Ein bisschen frische Luft einatmen beim Spazieren über Mittag kann niemandem schaden. Was es benötigt, ist nur ein bisschen Wille. Ich hoffe, ich bin mir dessen auch noch in einem Monat bewusst.