Seitenblick Verlorene Tugenden: Stehe zu deinem Tun Nicht jeder ist ein geborener Künstler, doch jeder gibt sein Bestes, um die Erwartungen zu erfüllen. Redaktor Urs M. Hemm ist aber überzeugt, dass das nicht immer der richtigen Weg ist. Urs M. Hemm

Nicht jeder ist zum Künstler geboren.

Bild: Mareycke Frehner (2016)

Vor ein paar Tagen stiess ich beim Ausmisten auf eine Mappe, in der ein paar Zeichnungen aus meiner Kantonsschulzeit waren. Warum ich damals gerade diese aufgehoben hatte, weiss ich nicht mehr. Mit diesen Zeichnungen in der Hand kamen aber Erinnerungen an den Unterricht an der Kanti St. Gallen auf.

Freude an der Kunst

Im Untergymnasium hatte ich einen jungen Lehrer im Fach Zeichnen, dem es mehr um die Freude an der Kunst, denn um Dimensionen und Genauigkeit ging. Er liess uns unsere künstlerische Freiheit und lauschte jeweils gespannt unseren Erläuterungen zu unseren Bildern und Zeichnungen.

Im Schulzimmer herrschte immer ein reger Austausch und es wurden Ideen und Erfahrungen mit unterschiedlichen Techniken wie dem Zeichnen mit Bleistift oder Kohle diskutiert. Nicht selten nahm der Lehrer an solchen Diskussionen teil und steuerte seine Meinung bei – kurz: Er vermittelte seine Freude an der Kunst und übertrug diese auf uns.

Neuer Lehrer, neue Regeln

Mit dem Übertritt ins Wirtschaftsgymnasium kam auch ein neuer Lehrer im Zeichnen und andere Zeiten brachen an: Wer während der Stunde auch nur eine Mucks von sich gab, landete entweder direkt vor der Tür oder musste Joghurtbecher dreidimensional abzeichnen. Bei schönem Wetter mussten wir in den Stadtpark.

Der Abstand zwischen uns Schülerinnen und Schülern musste immer zehn Meter betragen, damit wir ja nicht miteinander reden. Unsere Aufgabe war es dann meist, Blumen oder Bäume möglichst naturgetreu zu zeichnen.

Mein Höhepunkt einer solchen Exkursion war, als der Lehrer eines meiner Bilder begutachtete, für welches ich mir wirklich Mühe gegeben hatte. Sein Kommentar damals: «Hemm, willst du es gleich selbst zerreissen oder soll ich es für dich tun?» Ich machte es selber, um ihm nicht die Befriedigung zu geben.

Zu seinen Handlungen stehen

Damals habe ich mich noch beeinflussen lassen und habe seither nicht mehr gemalt – ein Picasso ist dabei wahrlich nicht verloren gegangen. Heute kümmert es mich aber wenig, was die «Leute» über mich denken. Ich alleine stehe hinter meinen Handlungen und übernehme für mein Tun Verantwortung – Tugenden, die gerade in der heutigen Zeit verloren gegangen scheinen.