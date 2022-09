Seilziehsport Fünf neue Weltmeisterinnen und Weltmeister aus Mosnang Am vergangenen Wochenende fanden im niederländischen Holten die Weltmeisterschaften im Seilziehen statt. Mit Laura Brändle, Daria Widmer, Seraina Alpiger sowie Philipp Roos und Janick Jaggi kehren fünf neue Weltmeisterinnen und Weltmeister nach Mosnang zurück.

Weltmeisterlich mit Mosliger Beteiligung: In der Kategorie Mixed U23 erkämpfte sich das Schweizer Team gegen Schweden den Titel. Bild: PD

Am Samstag und Sonntag kämpften die Mosnanger Athletinnen und Athleten in den Schweizer Nationalteams in Holten um den Weltmeistertitel im Seilziehen. Es starteten die Jüngsten, U19. Für Mosnang waren mit Rino Länzlinger, Fabian Rutz und Marvin Widmer als Ersatz drei Athleten am Start. Die Schweizer mussten mit dem 4. Rang vorliebnehmen.

Der Medaillenregen für den Seilziehclub Mosnang startete mit der Bronzemedaille der Elite Mixed Kategorie mit Michaela Koch, der Vizepräsidentin des Seilziehclubs. In der Kategorie Frauen 500 kg trafen Stefanie Ott und Michaela Koch auf das Team Chinese Taipei. Im ersten Zug konnten die Schweizerinnen Chinese Taipei über acht Minuten bändigen. Sie verloren zwar das Duell – sicherten sich jedoch den Vizeweltmeistertitel.

Durchgesetzt gegen Schweden und das Baskenland

Laura Brändle, Daria Widmer und Seraina Alpiger heissen drei neue Weltmeisterinnen aus Mosnang. In der Kategorie Mixed U23 erkämpfte sich das Schweizer Team nach einem intensiven Fight gegen Schweden den Titel. Philipp Roos und Janick Jaggi doppelten aus Mosnanger und Schweizer Sicht nach, sie erkämpften sich mit der Herren-Nationalmannschaft 560 kg den Weltmeistertitel vor dem Baskenland.

Sandra Isenring, Seraina Alpiger, Daria Widmer und Laura Brändle sicherten für die Schweiz erneut eine Medaille, und zwar die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse Frauen U23. Mit Nicole Strassmann und Fabian Rutz trafen zwei Toggenburger im Finale der Mixed U19 auf das Team Chinese Taipei. Das Schweizer Team konnte zwar den Angriff von Chinese Taipei nicht verteidigen, darf sich nun jedoch Vizeweltmeister nennen. (pd)