Seilziehfest Mosnang: Einheimische unter Wert geschlagen Bei prächtigem Wetter konnte das Mosliger Seilziehfest durchgeführt werden. Von Freitag bis Sonntag wurde auf der Filtex-Wiese in verschiedenen Kategorien gekämpft. Lokale Teams verpassten die vorderen Ränge. Urs Nobel

Das Frauenteam des Seilziehclub Mosnang kam trotz guter Bedingungen nicht über den fünften Tagesrang hinaus. (Bild: Urs Nobel)

Florian Senn, OK-Präsident der Mosliger Seilzieher, konnte bereits am Sonntagmittag ein positives Fazit der Veranstaltung ziehen. «Das Plauschturnier vom Freitag, an welchem viele Teams aus anderen Vereinen oder Firmen von Mosnang teilnahmen, war wirklich ein Plausch. Und die Festhütte war bereits am ersten Abend gut besetzt, die Stimmung sehr gut.»

Gefreut hat den Vereinspräsidenten, dass das Schülerturnier am Samstag wiederum gut besetzt war. Im vergangenen Jahr wurde der Veranstalter vom Ansturm der Teams aus dem Kindergarten bis und mit der 3. Klasse buchstäblich überrannt. Dieses Jahr war er aber besser darauf vorbereitet und konnte die Wettkämpfe programmgemäss durchführen. «Das war uns wichtig. Immerhin speisen wir unseren Verein mit diesem Nachwuchs.»

Am Samstag standen die Kategorien U19 und Herren bis 640 kg auf dem Programm. Die Einheimischen vermochten dabei nicht wie erwartet in die Podestplätze einzuziehen. Auch die Frauen nicht, welche am Sonntag ihre ersten drei Kämpfe verloren und die Halbfinals verpassten. «Jetzt müssen es halt unsere 580er-Männer am Nachmittag richten» gab sich der OK-Präsident kämpferisch. Senns Hoffnung sollte sich aber nicht erfüllen. Auch diese zwei einheimischen Teams kamen nicht in den Halbfinal und mussten mit den Rängen 5 und 6 vorliebnehmen.

Positive Bilanz für die Harassen-Challenge

Immer wieder einmal etwas Neues, haben sich die Seilzieher auch in diesem Jahr gesagt und am Samstag die Ostschweizer Harassen-Challenge ins Programm integriert. Die Bilanz ist ebenso positiv, wie der Besucherandrang am Samstagabend im Festzelt, als Unterhaltung mit den Würztalern oder der Party mit DJ Kaufi angesagt war. Besonders war das Katerfrühstück am Sonntag ab 4 Uhr morgens in der Bäckerei Fischbacher gleich im Dorf. «Das gehört zwar nicht zu unserem eigentlichen Programm, ist aber immer eine dankbare Gelegenheit, das Festzelt wieder zu räumen», sagt Florian Senn, der selber auch dabei war. «Wir Organisatoren und unsere Helfer haben während der Veranstaltung sowieso kaum Zeit, etwas Vernünftiges zu essen. Deshalb wird dieses Angebot sehr geschätzt.»

Interessierte ausländische Teams

Die jährlich durchgeführten Turniere in Mosnang gehören zur nationalen Jahresmeisterschaft. Entsprechend muss der Veranstalter keine Bedenken haben, dass zu wenige Teams teilnehmen. «Immer im Fünfjahresturnus führen wir zudem ein internationales Turnier durch, das nächste Mal im Juni 2020» informierte Senn. «Das Interesse daran war vor vier Jahren derart gross, dass es fast den Rahmen unserer Möglichkeiten gesprengt hätte.»

Auch für das nächste Jahr haben sich bereits etliche ausländische Teams gemeldet, die teilnehmen möchten.» Erneut also wird eine riesige Herausforderung an den mit 50 Mitgliedern kleinen Dorfverein gestellt. Welche Senn nur mit Hilfe vieler Gleichgesinnten aus dem Dorf und aus dem eigenen Freundeskreis meistern kann.