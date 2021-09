Medaillensegen für die Schweizer an der Weltmeisterschaft – Mosnanger zogen fest mit

Dreimal Gold, viermal Silber und einmal Bronze, das war die erfolgreiche Medaillenausbeute der Seilzieher in acht Gewichtsklassen an der Weltmeisterschaft in Getxo, Spanien. Ein Teil der Medaillengewinnern stammt aus Mosnang.