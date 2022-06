Seilziehen Im Sportlerdorf wird wieder gezogen: Das war am Wochenende das Seilziehfest in Mosnang - hier gibt es die Bilder dazu Nach zwei Jahren in abgespeckter Form luden die Mosnanger Seilzieher am Wochenende zu ihrem Seilziehfest - die Bevölkerung machte mit und erschien zahlreich auf der Filtexwiese.

42 Plauschmannschaften zogen am Mosnanger Seilziehfest, darunter auch viele Damen-Teams. Bild: Beat Lanzendorfer

Beim ersten Mal schwingt immer etwas Angst mit, ob man alles richtig macht und es gut kommt. Für Sandro Brändle, der beim Mosnanger Seilziehfest die Premiere als OK-Präsident feierte, war die Angst aber unbegründet.

Spätestens als er am Freitagabend um 22 Uhr selber Hand anlegen musste und zusätzliche Tische und Bänke im Festzelt gefragt waren, wusste der 24-Jährige, der Aufwand hat sich belohnt.

Zwei Jahre nur in abgespeckter Form

Nach zwei Jahren, in denen die Mosnanger Seilzieher ihren Anlass lediglich in abgespeckter Version und praktisch ohne Publikum durchführen konnten, waren die Tage von Freitag bis Sonntag ein Volksfest, das den Zeiten vor Corona in nichts nachstand.

26 Bilder 26 Bilder Das war das Plauschturnier am Mosnanger Seilziehfest. Bild: Beat Lanzendorfer

Dieser Meinung war auch Max Gmür, Mosnanger Schulratspräsident und langjähriger Speaker: «Die Atmosphäre ist super, schön, wenn meine Ansagen über das Mikrofon wieder sehr viele Menschen zur Kenntnis nehmen. In den vergangenen zwei Jahren war diese leider nicht der Fall.»

Mit seiner Aussage lag er durchaus richtig, denn die meisten der Mosnanger Einwohnerinnen und Einwohner und viele aus der näheren Umgebung tauschten die bequeme Sitzgelegenheit zu Hause vor dem Fernseher mit einem Steh- oder Sitzplatz auf der Filtexwiese. Andere entschlossen sich sogar zur Teilnahme.

42 Plauschmannschaften am Freitag, 40 Schülerteams am Samstag

Gemäss Auskunft von Sandro Brändle schrieben sich am Freitag beim Plauschturnier 42 Mannschaften ein, am Samstag waren es dann 40 Teams beim Schülerturnier. Zahlen, die mit jenen vor Corona durchaus vergleichbar sind und den OK-Präsidenten freuten.

Am 32 Meter langen Seil standen auch einige Männer, die sich ansonsten die Schwingerhosen überziehen. So etwa der Müselbacher Marcel Räbsamen, der im selben Team wie Neukranzer Patrick Kurmann zog. Sie und gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen und -kollegen holte die Mannschaft in der Kategorie Mixed Platz 3.

Sogar zuoberst auf dem Podest standen bei den Damen die «Mosliger Büürli süüder». Zur Mannschaft zählte Caroline Ott, die Schwester von Kilchberg-Sieger Damian. Er dürfte ihr im Vorfeld die richtigen Tipps gegeben haben, welche Griffe beim Seil anzuwenden sind.

Die Profis zogen am Samstag und Sonntag

Nebst den Pläuschlern sowie den Schülerteams zogen Samstag und Sonntag die «Profis» an den Meisterschaftsturnieren der U23, der Herren 580 Kilogramm und 640 Kilogramm sowie die Kategorie Damen bis 520 Kilogramm.